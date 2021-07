Bike Vintage Alpe Adria a Cividale. Domenica 11 Luglio 2021

Sarà una domenica all’insegna del vintage quella che andrà in scena l’11 luglio prossimo a Cividale. La città ducale infatti, ospiterà per la prima volta la Bike Vintage Alpe Adria, l’ormai celebre biciclettata non competitiva in abito e bici d’epoca che nel corso degli anni ha già animato con pieno successo le strade di diversi comuni della Regione come Udine, Spilimbergo e Sacile.La manifestazione organizzata come di consueto dalle tre mitiche Zie dell’ASD Esclamative Polisportiva, dal Comune di Cividale del Friuli e supportata da PromoTurismoFVG permetterà di scoprire in modo inconsueto, gli affascinanti scorci della città longobarda per eccellenza, che quest’anno tra le altre cose celebrerà i suoi primi 10 anni dal prestigioso riconoscimento UNESCO.







IN BICI E ABITI VINTAGE ALLA SCOPERTA DI CIVIDALE

Domenica 11 luglio le vie di Cividale verranno animate da un folto gruppo di ciclisti che armati di bici d’epoca e abiti vintage prenderanno parte all’unico evento ciclistico non competitivo a tenersi nella nostra regione.

L’evento che ha già richiamato diversi partecipanti da fuori regione permetterà a tutti gli iscritti di venire accompagnati lungo il percorso dalle guide turistiche di Friuli Venezia Giulia Turismo, che spiegheranno con dovizia di particolari ogni dettaglio della città a cominciare dallo splendido Tempietto Longobardo.



PIC-NIC E VISITA DI VILLA DE CLARICINI-DORNPACHER

Ma la Bike Vintage Alpe Adria non è soltanto cultura, è anche enogastronomia e divertimento. Le tre vulcaniche Zie hanno infatti, pianificato un percorso che permetterà non solo di scoprire le meraviglie architettoniche di Cividale coi suoi caratteristici scorci sul Natisone, ma darà spazio anche alla tradizione enogastronomica facendo tappa al Monastero di Santa Maria in Valle dove si terrà uno scenografico aperitivo in musica. Il giro poi riprenderà alla volta di Villa de Claricini Dornpacher, meravigliosa villa del XVII Secolo situata a Bottenicco di Moimacco,dove i ciclisti potranno visitare la villa stessa e apprezzare il meraviglioso parco, luogo ideale per gustarsi un ottimo pic-nic in compagnia della musica dei Bandaròs di Fagagna.Il Tour ciclistico prenderà il via alle ore 11.00 di Domenica 11 luglio dallacentralissima Piazza Duomo di Cividale, e si concluderà attorno alle 18.30 con un brindisi finale presso i bar storici della città Ducale.





RITORNA IL VINTAGE VILLAGE



Dopo un anno di stop dovuto dalle rigorose misure di sicurezza in materia Covid-19, ritorna a Cividale il celebre Vintage Village, una delle attività di contorno che da sempre ha contraddistinto la Bike Vintage Alpe Adria. A partire dalle ore 10.00 di domenica 11 luglio, Piazza Duomo si trasformerà infatti un autentico borgo vintage che sarà animato dalla presenza di numerosi artigiani provenienti principalmente dalle vicine Valli del Natisone. Un’occasione assolutamente da non perdere per fare davvero un tuffo nel passato. “Siamo estremamente contente di aver portato la nostra manifestazione a Cividale del Friuli, – spiega Federica Fasano deus ex machina della manifestazione – Cividale è un luogo simbolo del Friuli Venezia Giulia e aver inserito la nostra pedalata all’interno del ricco programma di celebrazioni per i dieci anni dalla nomina UNESCO della città Ducale è per noi un motivo di grande vanto. Il tour che vogliamo proporre ai nostri partecipanti è davvero molto originale perchè inevitabilmente toccherà i luoghi simbolo della cittadina longobarda, ma li porterà a scoprire anche posti poco noti anche ai friulani più attenti. Inoltre, siamo convinte che il suggestivo pic-nic con visita di Villa de Claricini-Dornparcher sarà uno dei momenti più belli di questa edizione!”.Non resta dunque che armarsi di bici d’epoca e di tirar fuori dai bauli di casa gli abiti vintage, e riscoprire assieme alle Zie le bellezze del cividalese.

Chi desidera iscriversi alla Bike Vintage Alpe Adria può compilare l’ apposito form scaricabile dal sito ufficiale della manifestazione www.bikevintagealpeadria.com o dalla pagina facebook www.facebook.com/bikevintagealpeadria