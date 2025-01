Black Blues Brothers in scena a Maniago e Casarsa della Delizia. 10-11 gennaio

Dopo la doppia data al Teatro Verdi di Pordenone con Let’s twist again, i Black Blues Brothers tornano anche nei teatri del Circuito ERT con l’acclamato spettacolo ispirato al film cult con John Belushi e Dan Aykroyd. I cinque giovani artisti porteranno il loro show, ricco di divertimento e acrobazie, venerdì 10 gennaio al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago e sabato 11 gennaio al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Entrambe le serate sono in programma alle ore 20.45.

I Black Blues Brothers – Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde – sono acrobati in stile americano che provengono da Nairobi, dove erano coinvolti in Sarakasi, un trust di circo sociale, fondato dall’Alto Funzionario ONU Rudy van Dijck e da sua moglie Marion Ophet Veld, che opera nelle situazioni difficili e nelle periferie dell’Africa Orientale.

In scena, i cinque inseguono i capricci di una scalcagnata radio d’epoca che trasmette brani Rhythm & Blues e mettono in scena la loro incredibile carica di energia con un repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. Tra limbo, salti mortali e piramidi umane, questa band composta da equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, presenta uno spettacolo adatto a un pubblico universale, dove a parlare sono la musica e il virtuosissimo acrobatico.

Nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), The Black Blues Brothers si è affermato come un must dell’intrattenimento dal vivo internazionale e ha inanellato oltre 800 date in tutto il mondo. Gli acrobati si sono esibiti di fronte, tra gli altri, a Papa Francesco, al Principe Alberto e alla Principessa Stéphanie di Monaco, e alla Famiglia Reale Inglese. Lo spettacolo è stato presentato due volte con grandissimo successo al Fringe Festival di Edimburgo, dove è stato scelto come miglior spettacolo di teatro fisico dal magazine Theatre Weekly.

L’enorme riscontro è valso agli acrobati un invito alla più rilevante vetrina di circo mondiale, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, dove hanno ricevuto due premi speciali.

Gli ultimi biglietti disponibili per le date in programma in FVG saranno in vendita direttamente in teatro, la sera dello spettacolo. Maggiori informazioni su ertfvg.it.