BLANCO a Villa Manin, il suo concerto è stato pura energia

Era uno dei concerti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Era sicuramente l’artista più atteso, visti i numeri record che ha toccato sia col suo disco d’esordio che con i sold out dei concerti annunciati finora (oltre 11 mila i biglietti venduti in soli 37 minuti per la sua prima e unica data in regione, organizzata da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con Erpac FVG). Blanco è pura energia e con un sorprendente atteggiamento rock ieri ha conquistato il pubblico accorso da mezza Italia e la splendida cornice di Villa Manin, che questa estate è tornata ufficialmente nel circuito dei grandi concerti.



Un live intenso, in cui ogni canzone è stata una grande hit cantata all’unisono dai tantissimi fans accorsi sin dalle prime ore del mattino. Tra i momenti topici ci sono state sicuramente le esibizioni di “Lucciole” e la versione acustica di “Notti in bianco”. Le più attese – vista la quantità di telefonini alzati – “La canzone nostra“ e naturalmente “Brividi“, con la quale ha vinto Sanremo 2022 con Mahmood. Con questo grande evento si chiudono gli appuntamenti di “Villa Manin Estate” nella Piazza Tonda e proseguono invece quelli in programma nel Parco della Villa: domani alle ore 18:00 si “balla” con Dargen D’Amico. Biglietti al prezzo simbolico di 5 euro disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Foto a cura di Simone Di Luca