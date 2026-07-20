BLANCO protagonista martedì 21 luglio a Palmanova

A pochi mesi dall’uscita di MA’, il suo ultimo album pubblicato da EMI Records Italy (Universal Music Italy), e dopo il grande successo del suo primo tour nei palazzetti, Blanco prosegue con il TOUR ESTATE 2026. Dopo la partenza da Marostica, l’estate live del cantautore arriva nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova, martedì 21 luglio, per il secondo appuntamento della rassegna Estate di Stelle. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl e Platinum Live, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, posizionate in Borgo Udine, dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.00 con ingresso da Borgo Udine mentre l’inizio del live è in programma alle 21.00. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Il TOUR ESTATE 2026 rappresenta una nuova tappa fondamentale nel percorso di Blanco, che porterà sul palco i brani del nuovo album insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera, in uno spettacolo pensato per vivere tutta la forza emotiva della sua musica sotto il cielo dell’estate. Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dell’estate, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di Ma’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ovviamente a tutti i successi che hanno definito la sua carriera. L’artista sarà ospite il 31 luglio al Sunny Hill Festival, il più grande festival musicale di Pristina (Kosovo) e uno dei principali appuntamenti live del Sud-Est Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il festival si conferma ogni anno come un punto di riferimento della scena internazionale, con una line-up che riunisce alcuni tra i più importanti artisti del panorama elettronico e pop mondiale, da Katy Perry a Martin Garrix, fino a Seth Troxler e Pawsa.

Blanco (Riccardo Fabbriconi, nato a Brescia nel 2003) è uno dei cantautori italiani più influenti della nuova generazione. Esploso nel 2021 con Mi fai impazzire e l’album Blu celeste, ha conquistato il grande pubblico vincendo il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con Brividi. Il suo stile fonde pop, urban e rock con un’intensa cifra emotiva e una forte personalità interpretativa. In pochi anni ha collezionato decine di dischi di platino, miliardi di streaming e tournée sold out, affermandosi come uno degli artisti italiani più seguiti anche all’estero.

Prossimi appuntamenti per la rassegna Estate di Stelle saranno i concerti di Fiorella Mannoia (23 luglio), Salmo (2 agosto) e Litfiba (11 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it