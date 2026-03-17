BLANCO sarà in concerto il 21 luglio a Palmanova

Nuovo grande annuncio nell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 21 luglio 2026 a salire sul palco di Piazza Grande della città patrimonio dell’Umanità UNESCO di Palmanova sarà il rapper e cantautore Blanco. L’artista torna live sui palchi dei più importanti festival italiani dopo il successo al botteghino del tour nei palazzetti, al via da Jesolo ad aprile. Nella città stellata Blanco porterà l’unica esclusiva data regionale del suo “Tour Estate 2026”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl e Platinum Live, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, saranno in vendita sui circuiti Ticketone dalle 18.00 di venerdì 13 marzo. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

“Con l’annuncio di Blanco, “Estate di Stelle” a Palmanova si consolida come rassegna musicale capace di interessare un pubblico molto ampio e vario, con gusti musicali eterogenei – ha commentato il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini – Concerti live che attireranno anche i più giovani. Una Piazza Grande che saprà battere di emozioni, tra la musica e le parole dei grandi cantanti annunciati fino ad ora, da Giorgia a Salmo, da Fiorella Mannoia ai Litfiba, dal pop al rock fino al rap per accogliere in città tante persone e permettere loro di scoprire l’unicità della città Fortezza UNESCO di Palmanova”. Questa nuova serie di concerti che lo porterò sui palchi dell’estate, rappresenterà un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e presentare dal vivo i brani di Ma’, il nuovo progetto discografico che segna un importante capitolo nel percorso artistico del cantautore, insieme ovviamente a tutti i successi che hanno definito la sua carriera.

Fra i concerti già annunciati per la rassegna Estate di Stelle a Palmanova troviamo i live di Giorgia (17 luglio), Fiorella Mannoia (23 luglio), Salmo (2 agosto) e Litfiba (11 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it

BLANCO

“Tour Estate 2026”

21 luglio 2026, ore 21.00

“ESTATE DI STELLE” – PALMANOVA (Udine), Piazza Grande

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 13 marzo. Info su www.azalea.it