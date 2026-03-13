Blessano, domenica 15 marzo  Mostra Mercato Ornitologica

Fra le manifestazioni annuali, sempre molto partecipate, organizzate dalla Pro Loco Blessano torna la Mostra Mercato Ornitologica, giunta quest’anno alla sua 47ª edizione, in programma domenica 15 marzo 2026, evento che coinvolgerà tutto il paese di Blessano.

Lo storico evento nasce nel solco delle fiere e mercati tradizionali che si svolgevano in diverse località del Friuli. Nel tempo, questo tipo di economia è diventato marginale, ma è rimasta viva la tradizione, il ricordo e la voglia di incontrarsi e di fare festa. In quasi cinque decenni la festa di Blessano si è sviluppata ed evoluta, portando nuove attrattive.

Il pubblico potrà ammirare una gran varietà di animali da cortile (galline, anatre, conigli, pavoni, fagiani, colombi), uccelli da richiamo (tordi, fringuelli, sasselli, lucherini), uccelli da compagnia (canarini, pappagallini, ibridi, indigeni) e rapaci. Il ricchissimo programma della giornata di domenica 15 marzo prenderà il via già alle 6.00 del mattino con la mostra ornitologica che vedrà le sue premiazioni alle 11.30, dopo le due visite della giuria presieduta da Valter Moretti. Alle 8.30 al Campo Sportivo torna anche la 27ª Mostra Cinofila, aperta a tutti, dove partecipano sia i campioni di razza che i semplici bastardini, nostri amici e compagni quotidiani, con dimostrazioni di agility dog e la presenza delle unità cinofile al seguito della CRI o della Protezione Civile. Per i più piccini anche la possibilità di cavalcare un pony. A contornare le mostre di animali il paese intero si riempirà di bancarelle che proporranno artigianato, articoli da giardinaggio e abbigliamento per l’attività all’aria aperta, prodotti gastronomici provenienti da varie regioni italiane, bigiotteria e prodotti agricoli “a Km 0”. Protagonisti della giornata saranno anche i sapori della tradizione culinaria del Friuli e non solo, con ben sette chioschi enogastronomici distribuiti lungo tutto il paese dove degustare prosciutti e salumi di Sauris e San Daniele, vini DOC dei Colli Orientali, birra di Sauris e la pezzata rossa, oltre alle trippe, frittate, sarde impanate, formaggio salsiccia, pancetta, frico e il tipico piercjul (dolce delle nozze).

L’offerta si completa con due momenti musicali, il primo alle 12.00 con il duo rock, folk, soul, blues Psychoosteria, il secondo alle 18.00 con il rocker friulano Beppe Lentini e la sua band The Great Balls of Fire, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia del Rock ‘n’ Roll. Per i più piccoli verrà organizzato anche un percorso didattico che partirà alle 10.00 da Piazza Immacolata per snodarsi tra le realtà associative locali, gli animali della fiera ed i prodotti locali del territorio.

La 47ª Mostra Mercato Ornitologica di Blessano è organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con le associazioni del paese e dalla AOFSFV (l’associazione delle sagre e fiere venatorie). L’evento vede la collaborazione di Comune di Basiliano, Unione Nazionale delle Pro Loco e il sostegno di Zanutta, Banca 360 FVG, Friuli Antincendi e Carr Service. Il programma completo su www.problessano.it .