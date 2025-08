BOLERO – CARMINA BURANA eseguiti dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Domenica 3 agosto a Palmanova

Due grandi classici della musica di tutti i tempi, in uno spettacolo con 200 musicisti, parte della Ensemble Symphony Orchestra & Choir, sotto la direzione del Maestro Giacomo Loprieno. Questo è quanto prevede la serata dal titolo Bolero – Carmina Burana, in programma domenica 3 agosto nella splendida Piazza Grande della città Patrimonio Unesco di Palmanova, con inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, e incluso nella rassegna Estate di Stelle, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, poste in Borgo Aquileia dalle 19.30. Le porte al pubblico apriranno, sempre da Borgo Aquileia, alle 20.00. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Ensemble Symphony Orchestra è una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità e all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Grazie, infatti, al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle della musica classica, oltre che una notevole esperienza nell’esecuzione live amplificata.

Fra i concerti già annunciati della rassegna Estate di Stelle a Palmanova troviamo quello di Antonello Venditti (22 luglio) e Simone Cristicchi (30 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it