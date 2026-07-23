BOLERO CARMINA BURANA sabato 25 luglio l’Ensemble Symphony Orchestra

Nell’anno del 50° anniversario del devastante terremoto del Friuli, Majano, fra i comuni più colpiti dal sisma, dedica il concerto di apertura della 66ª edizione del suo festival a questo drammatico avvenimento che sconvolse per sempre la vita del Friuli Venezia Giulia. Sabato 25 luglio, sul grande palco dell’Area Concerti con inizio alle 21.30, andrà in scena uno spettacolo dalla grande intensità e potenza musicale: Bolero Carmina Burana, proposto dalla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 200 fra musicisti e coristi, sotto la direzione del M° Giacomo Loprieno. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Pro Majano, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto sabato dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it e www.promajano.it .

Boléro, di Maurice Ravel, e Carmina Burana, di Carl Orff. Inizierà con due capolavori della musica di tutti i tempi la 66ª edizione del Festival di Majano, fra le più longeve e partecipate rassegne estive del Nordest. Sul palco salirà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno e impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L’organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni. Nato come musica da balletto, Boléro di Ravel, con i suoi ritmi sostenuti e il suo crescendo, è tra i brani più amati dal grande pubblico. Trae ispirazione dall’omonima danza spagnola e fu commissionato a Ravel dalla ballerina russa Ida Rubinštejn. Carmina Burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi medievali di “clerici vagantes”. Trionfale l’accoglienza che fu riservata alla prima rappresentazione, nel giugno 1937 a Francoforte. L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le compagini più conosciute del panorama nazionale. Si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei evidenziando una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture di ogni genere musicale: il suo repertorio spazia dalle più conosciute arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale. Il concerto Bolero Carmina Burana al Festival di Majano si annuncia già come uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’estate, un evento che unirà la commemorazione per le vittime di una delle più grandi tragedie del Friuli Venezia Giulia alla bellezza e potenza di due dei più grandi capolavori della musica di tutti i tempi.

Sempre nella giornata di sabato 25 luglio il festival vedrà altri momenti importanti, a cominciare dal ritrovo a pranzo dei Fogolârs Furlans da tutto il mondo. Saranno proprio loro i protagonisti della giornata, perché la commissione cultura della Pro Majano ha deciso quest’anno di conferirgli il Premio Pro Majano, riconoscimento che ogni anni viene assegnato a persone e organizzazioni che portano alto il valore del Friuli nel mondo. La cerimonia di consegna si terrà, alla presenza delle autorità, alle 16.00 in Piazza Italia. I Fogolârs seguono nell’albo d’oro del premio il contrammiraglio Paolo Treu (2011), Dante Spinotti (2012), Giorgio Di Centa (2013), le Frecce Tricolori (2014), Chiara Cainero (2015), la Cineteca del Friuli (2016), Don Domenico Zanier (2017), Bruno Pizzul (2018), Don Alessio Geretti (2019), Pietro Pittaro (2020), Enzo Cainero (2021), Giannola Nonino (2022), Edi Orioli (2023), Jonathan Milan (2024) e Giorgio Celiberti (2025).

A completare gli eventi istituzionali sarà infine, alle 19.00 sempre in Piazza Italia, la cerimonia ufficiale dell’inaugurazione del 66° Festival di Majano, che darà il via alla festa. Il programma completo su www.promajno.it .



BOLERO CARMINA BURANA 25 luglio 2026 Ore 21.30. MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI FESTIVAL

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it