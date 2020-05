Dal governo un “bonus vacanze” fino a 500 euro. Vi spieghiamo cosa prevede la bozza del decreto.

Il bonus potrà arrivare a coprire fino a una somma che di 500 euro e sarà destinata ai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 35mila euro ( Saranno 300 euro a disposizione per i nuclei familiari da 2 persone e di 150 euro per i single). Questo è quello che prevede la bozza del decreto maggio (il cosiddetto “dl rilancio”) che contiene le nuove misure del governo contro la crisi economica scatenata dal coronavirus.

Il buono vacanze potrà venir usato per pagare i servizi in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus quindi sarà valido solamente in Italia.

Come ottenere il bonus: il bonus, si legge nella bozza della legge, potrà essere utilizzato nella misura del 90 % in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e per il 10 % in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

L’idea, in origine, era stata avanzata dalle Regioni e fatta propria dal ministro Franceschini dopo un incontro con gli assessori regionali per il turismo. Quella che si prospetta nell’estate 2020 è infatti una stagione turistica disastrosa per le conseguenze dell’emergenza coronavirus: da qui l’idea di un bonus che le famiglie italiane possano utilizzare per trascorrere le loro vacanze entro i confini, al mare, in montagna ma non solo.

Secondo le stime del centro studi di Federbalneari Italia, nel solo comparto delle concessioni demaniali marittime (semplificando: le vacanze al mare) è atteso un calo di ben 45 milioni di turisti nell’estate 2020. Una perdita stimata di 30 miliardi di euro. Tutto questo nell’anno in cui gli stabilimenti dovranno spendere circa 360 milioni, 12 mila euro a testa di media, per adeguare le strutture alle normative di sicurezza anti coronavirus.



