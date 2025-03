Boosta dei Subsonica il 5 maggio 2025 a Sacile

Un altro nome si aggiunge all’elenco dei grandi concerti di primavera in Friuli Venezia Giulia ed è quello di Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica che venerdì 9 maggio suonerà a Sacile, nel Teatro Zancanaro, alle 21, in una tappa del suo “Soloist Tour”.

Dileo, in tour dal 29 aprile, sarà a Sacile in esclusiva regionale grazie al concerto organizzato da Circolo Controtempo, il suo nuovo progetto in solo si presenta come un’occasione unica per conoscere e ascoltare in una dimensione sonora inedita uno dei musicisti più rappresentativi della scena musicale contemporanea.

Un pianoforte a coda, un Fender Rhodes e una postazione elettronica. Questi i riferimenti strumentali di cui Boosta si serve per esprimere sul palco le diverse tonalità di colore e le sfumature timbriche che caratterizzano la sua (nuova) musica.

“Soloist”, nomen omen, non è solo il nome del concerto, ma anche il titolo del suo nuovo album in uscita ad aprile, cui seguirà un tour prodotto da Tema, in collaborazione con Ventidieci, che toccherà le principali città italiane.

Non un semplice concerto, né una semplice scaletta, ma una narrazione musicale a cui è difficile rimanere indifferenti, un’esperienza immersiva di condivisione autentica e connessione intima con il pubblico. Anche grazie a questo nuovo progetto, Boosta continua a spingersi oltre i confini dell’arte, esplorando nuove forme espressive e lasciando il segno in ogni ambito in cui si cimenta, dalla musica alla scrittura, dalla produzione al sound design.

Davide Dileo, noto anche come Boosta, è musicista, DJ, compositore, produttore e sound artist con una carriera lunga 25 anni. Co-fondatore e tastierista dei Subsonica, Dileo ha contribuito a otto album di platino, vendendo oltre 50 milioni di copie. Il suo lavoro come produttore include collaborazioni con Mina, Placebo e Depeche Mode, tra gli altri. Nel 2021, il suo album di musica elettronica e pianoforte Facile è entrato nelle classifiche di musica classica ed è stato trasmesso dai principali canali internazionali. Nello stesso anno, Dileo ha inaugurato il suo primo spazio espositivo a Torino, esplorando il suono come mezzo artistico trasformativo. L’anno successivo ha visto l’uscita globale del suo album in sei parti Post Piano Session con la sua etichetta, Torino Recording Club, che è stato eseguito in luoghi iconici, dal Servant Jazz Quarter di Londra a Castel Sant’Angelo a Roma. Il lavoro di Dileo è stato presentato ed eseguito in prestigiose istituzioni, dal Teatro della Scala all’OGR e in collaborazione con artisti e performer acclamati come Roberto Bolle. Le sue opere incarnano la convergenza di suono, arte e spazio, in un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Biglietti già in prevendita (18 euro) su www.vivaticket.com, www.controtempo.org, info: ticket@controtempo.org