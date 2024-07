Boramata dal 20 al 26 luglio a Tarvisio

Boramata, la manifestazione triestina nota per le sue simpatiche creazioni cinetiche e gli aquiloni mozzafiato, si sposta con le sue famose girandole, quest’anno di diverse tonalità di verde, dalla loro casa in centro a Trieste, in Piazza Unità, all’omonima piazza a Tarvisio.

Dal 20 al 26 luglio, 80 girandole danzanti trasformeranno il cuore di Tarvisio in un caleidoscopio prato in movimento.

«Siamo sempre felici di creare nuove connessioni sul filo del vento, a base di giocosità e fantasia. Questo incontro è l’appendice tarvisiana per la nona edizione di Boramata, la festa del vento. – racconta Rino Lombardi, ideatore del Progetto Bora Museum – A giugno abbiamo accolto le sculture di Ennio Veluscek ispirate dal vento, e le abbiamo esposte nella nostra piazza più bella davanti al Golfo di Trieste. Adesso restituiamo la cortesia come ogni gemellaggio che si rispetti, portando le nostre girandole a Tarvisio e mettendo in mostra le opere realizzate da quel “mago” di Veluscek. Più precisamente si tratta di una scultura in legno raffigurante Eolo, il dio del vento, insieme a una panchina scolpita da un larice del 1858, dedicata al celebre scrittore e alpinista Julius Kugy, mitico personaggio legato alla montagna ma anche a Trieste».

L’installazione, un’esplosione di energia e vitalità, organizzata da Prandicom – Ies Trieste Lifestyle Magazine, dall’Associazione Museo della Bora come partner, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, la collaborazione del Comune di Trieste, del Comune di Tarvisio e del Gruppo Illiria, che partecipa con la somministrazione di un questionario sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, promette di incantare residenti e visitatori. Le girandole cattureranno la brezza alpina creando un balletto ipnotico di riflessi e diverse sfumature.

L’inaugurazione dell’installazione si terrà sabato 20 luglio alle 11.00 in Piazza Unità d’Italia a Tarvisio insieme agli organizzatori triestini e ai rappresentanti del Comune di Tarvisio.

L’augurio di Serena De Simone, Vicesindaco di Tarvisio: «Siamo felici di replicare a Tarvisio il magnifico evento di Boramata che con le sue verdi girandole ha celebrato a Trieste la straordinarietà delle Nostre montagne. Come già anticipato a Giugno, il gemellaggio si concluderà a Tarvisio con l’esposizione delle opera di Ennio che, dopo aver rappresentato magnificamente il Nostro territorio, faranno ritorno a casa. Siamo certi che le girandole di Boramata porteranno un vento di novità e lasceranno un’impronta indimenticabile nel cuore di tutti, perché oltre ad essere il simbolo della sostenibilità e dell’innovazione sono anche l’emblema della solidarietà. Infatti, sabato 27 luglio, a seguito di un’offerta libera, vi sarà la possibilità di portarsi a casa una girandola, il cui ricavato verrà devoluto interamente alla Fondazione Carlo Melzi che aiuterà le famiglie in difficoltà del tarvisiano». Tutti sono invitati a partecipare a questo evento gratuito e ad ammirare lo spettacolo delle girandole verdi sotto il cielo stellato di Tarvisio.

Infatti come a Trieste anche a Tarvisio l’ultimo giorno, sabato 27, dalle ore 11.00 chi vorrà partecipare all’offerta libera che sarà poi devoluta in beneficenza alla Fondazione Carlo Melzi per le famiglie in difficoltà, potrà, grazie ad un’offerta libera, portare a casa una girandola (o più) targata Boramata 2024.