BRESH – Il rapper ligure di “Oro Blu” in concerto a Udine. martedì 23 agosto

Dopo il successo dell’album “Oro Blu”, che ha conquistato la #1 della classifica degli album più venduti e la #2 nella classifica dei vinili più acquistati, il rapper genovese Bresh sta calcando i palchi italiani con l’“Oro Blu Tour 2022” per celebrare il suo disco. L’occasione per vedere dal vivo Bresh in Friuli Venezia Giulia sarà domani, martedì 23 agosto, al Castello di Udine. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria a partire dalle 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Il 4 marzo scorso è uscito “Oro Blu”, il secondo album del rapper genovese che contiene 12 tracce e vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo e anche di Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in “Amore”) e Crookers (in “Se Rinasco”), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale. Sei brani si sono posizionante in top50 (11 brani totali nella top100) della classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, “Oro Blu” ha esordito #6 nella Top10 Global Album Debuts di Spotify, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo sulla piattaforma nel weekend di debutto.

Con attualmente oltre un 1,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, negli ultimi anni il rapper ha collaborato a diversi progetti di alcuni dei componenti della Drilliguria, tra cui Tedua e Izi, oltre alla partecipazione in “Amici Miei Mixtape” di Tedua, Nader Shah, Vaz Tè, Disme e III Rave. Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno.

Prossimi concerti al Castello di Udine saranno quelli di MadMan (27 agosto) e Sissi (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .