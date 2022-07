Brit Floyd: 7 novembre a Trieste il più grande show mondiale dedicato ai Pink Floyd

Acclamati dal pubblico e dalla critica (il LA Times lo ha definito un’esperienza sensoriale, uno show rock che è pura perfezione) come il più grande spettacolo live al mondo che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, i Brit Floyd sono il fenomeno riconosciuto e apprezzato in tutto al mondo che riesce a ricreare fedelmente la magnificenza della scenografia dell’ultimo tour dei Pink Floyd del 1994.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, si sono esibiti in oltre 1.000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold in Europa, Nord America, Sud America e Medio Oriente. Dopo aver suonato in alcuni dei luoghi più iconici e prestigiosi (dalla Royal Albert Hall di Londra al maestoso Red Rocks Amphitheatre in Colorado, passando per il Greek Theatre di Los Angeles e la Radio City Music Hall di New York), i Brit Floyd annunciano il “World Tour 2022” che a grande richiesta li riporterà in autunno in Italia e finalmente, per la prima volta, approderanno a Trieste: il 7 novembre 2022 sul palco del Politeama Rossetti di Trieste.

I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e AND Production in collaborazione con ilRossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Zed Live – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 luglio online su Ticketone.it, Vivaticket.it, Ticketmaster.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Rossetti.

Sarà un viaggio emozionale coerente e perfetto nell’universo dei Pink Floyd, quello dei Brit Floyd non è un semplice tributo, ma una vera e fedele ricreazione dei dettagli che hanno contraddistinto la leggendaria band: dallo schermo circolare alla produzione luci, passando per i laser e i gonfiabili, tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà in teatro.

BRIT FLOYD

“The World’s Greatest Pink Floyd show”

7 NOVEMBRE 2022, ore 21:00

TRIESTE, Politeama Rossetti

Prezzi dei biglietti:

Platea A € 48,00 + dp

Platea B € 45,00 + dp

Platea C € 42,00 + dp

Prima galleria € 39,00 + dp

Seconda galleria € 34,00 + dp

Loggione € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 luglio 2022 online su Ticketone.it, Vivaticket.it, Ticketmaster.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti