Buddy al Parco, domenica 18 maggio al Moretti

Tornano al Parco Moretti gli eventi Buddy al Parco, proposti da Spicelapis e Call me Buddy, due le date previste: domenica 18 maggio e domenica 14 settembre. Mercatini, laboratori, lettura dei tarocchi, yoga, musicoterapia e swap party nella cornice di Parco Moretti a Udine.

Tornano al Parco Moretti i Buddy al Parco, i mercatini-evento organizzati dall’associazione culturale Spicelapis, in collaborazione con Call me Buddy e con il patrocinio del Comune di Udine.

Due le date proposte, domenica 18 maggio e domenica 14 settembre, tante le attività in programma e una quarantina gli espositori di artigianato che parteciperanno alla prima edizione del 2025.

Di seguito il programma completo.



Dalle 9.30 BUDDY MARKET

Mercatino di artigianato e corner vintage

COSA DICONO I TAROCCHI

Con Federica Menta

TRUCCABIMBI

Con Ketty Pilloni

Alle 10.00 e alle 14.30 CREA LA TUA CANDELA SELVAGGIA

A cura di @terragrezza. Info e iscrizioni: @terragrezza.

Crea la tua candela unica in legno o noce di cocco utilizzando cera naturale, oli profumati di alta qualità, fiori, erbe e un tocco di magia. Costo 20 euro per la candela in cocco, 30 euro per la candela in legno

Alle 10.30 YOGA IN FIORE PER BAMBINI

Scopri il mondo magico dello yoga per bambini! Un laboratorio divertente e rilassante dove i piccoli potranno esplorare il proprio corpo, migliorare la concentrazione e lasciarsi trasportare dalla fantasia, tutto in un ambiente sicuro e giocoso. Vieni a far sorridere e muovere i tuoi bimbi con noi! Fascia età 6/8 anni, costo 15€ a bambino. Info e prenotazioni o in DM @sonoramenteyoga oppure all’email Ilaria.zolli@gmail.com

Il laboratorio è tenuto dalle insegnanti Yoga in Fiore Ilaria Zolli e Viviana Ulisse

Alle 11.00 DISEGNARE SU SKETCHBOOK

A cura di Alice aka @alicec_illustration. Vuoi immergerti nel magico mondo dello sketchbook? Ti aspettiamo per un workshop creativo della durata di 1 ora! Disegneremo oggetti che porterà Alice… ed il Parco Moretti stesso! Useremo la tecnica del “guardare-non guardare” con tempi scanditi dal timer, per rendere l’esperienza ancora più divertente e spontanea.Alla fine, avrai il tuo sketchbook cucito a mano da portare a casa come ricordo! Costo: 15,00€ materiale incluso. Posti limitati!

Alle 14.00 CREA I TUOI ORECCHINI

A cura di Rita Rizzo, info e iscrizioni: 349 402 9097

Crea i tuoi orecchini con basi acciaio ed elementi in legno da dipingere a mano con gli acrilici. Massimo 4 persone, costo 15 euro a persona.

Dalle 15.00 alle 17.00 SWAP PARTY!

Con la Compagnia del baratto Swap FVG

Scambio di abiti e accessori con la Compagnia del baratto Swap FVG. Portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento, bigiotteria, giochi e libri! La partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro. Info: swapudine@gmail.com

Alle 16.00 IN-CANTO

InCanto è il laboratorio di musicoterapia che ti aiuta a sciogliere i blocchi, esprimere emozioni e riscoprire te stesso attraverso il suono. Iscriviti e lasciati guidare dalla tua voce! Fascia età: Dai 18 anni in su, ad offerta libera consapevole. Info e prenotazioni in DM @vivisonoramente