Buddy al Parco Moretti- Domenica 14 settembre

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in Parco Moretti! Domenica 14 settembre, dalle 10.00 alle 18.00 BUDDY AL PARCO MORETTI (UD)



Dalle 10.00 BUDDY MARKET

Mercatino di artigianato e corner vintage



Dalle 10.00 TRUCCABIMBI

Con Ketty Pilloni



Alle 10.00 e alle 14.00 TESSITURA CON TAVOLETTE

A cura di Michela Castenetto, posti limitati, info e iscrizioni: tessiamoud@gmail.com

Breve storia della tessitura con tavolette, spiegazione della tecnica materiali e attrezzature necessarie per realizzare un segnalibro tessuto a mano, utilizzandolla tecnica delle tavolette e potrai portare a casa la tua creazione.

Dai 18 anni, costo 45 euro.





Alle 10.00 e alle 16.00 CREAZIONE ORECCHINI CON ORIGAMI GIAPPONESI

A cura di Nathan Boch, info e iscrizioni t. 3281416331

Il laboratorio prevede la progettazione e creazione di un paio di orecchini che poi resteranno ai partecipanti (a uso personale o reglalo) tramite la realizzazione di origami di carta originale giapponese. L’assemblamento del gioiello con le parti metalliche e l’inserimento di una perla in pietra naturale scelta dai partecipanti. L’impermeabilizzazione dell’origami sarà effettuata in loco dall’insegnante.

Dai 14 anni, costo 35 euro.





Alle 10.30 IL CIRCO DEI CLOWN – YOGA IN FIORE

Laboratorio adatto a bambini dai 5 ai 10 anni, costo 15 euro (possibilità di sconto fratello/sorella), info e prenotazioni o instagram @sonoramenteyoga oppure all’email ilaria.zolli@gmail.com, t. 3792772848

Il tuo bambino ha un’energia contagiosa e una fantasia senza limiti? E se ti dicessimo che può incanalare tutto questo in un modo giocoso e costruttivo?

Benvenuti a Yoga Circo, il nostro laboratorio unico dove uniamo la forza e l’equilibrio dello yoga con la magia e l’allegria del circo. Non è la solita lezione di yoga, ma una vera e propria avventura dove ogni bambino diventa un piccolo artista.

Trasformeremo il tappetino in una pista da circo, dove i bambini impareranno a scoprire un nuovo modo per muoversi, ridere e imparare a gestire le proprie emozioni. Regalagli l’opportunità di esprimersi e di divertirsi come mai prima d’ora, lontano dagli schermi e immerso in un mondo di meraviglia.

Il laboratorio è tenuto dalle insegnanti Yoga in Fiore Viviana Ulisse e Ilaria Zolli

Alle 14.00 CREA I TUOI ORECCHINI

A cura di Rita Rizzo, info e iscrizioni: 349 402 9097

Crea i tuoi orecchini con basi acciaio ed elementi in legno da dipingere a mano con gli acrilici. Massimo 4 persone, costo 15 euro a persona, dai 12 anni.

Alle 14.00 INTRECCI SU CHIODINI E STRINGART CREATIVA

A cura di Claudia Signoretti: iscrizioni: siklau74@gmail.com

A partire da 10 euro, dai 7 anni in su.





Dalle 14.00 alle 17.00 SWAP PARTY!

Con la Compagnia del baratto Swap FVG

Scambio di abiti e accessori con la Compagnia del baratto Swap FVG. Portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento, bigiotteria, giochi e libri! La partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro. Info: swapudine@gmail.com

Alle 16.00 IL RESPIRO DEL CUORE: CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL CANTO

Per info e prenotazioni: instagram @vivisonoramente, t. 3792772848. Il laboratorio è ad offerta libera. Quante volte hai avuto la sensazione di non essere ascoltato, o peggio ancora, di aver perso la connessione con la tua vera essenza? In un mondo sempre più frenetico e rumoroso, è facile dimenticarsi di sé e perdere la forza di dire la propria verità. Questo laboratorio di Canto in Cerchio è uno spazio sacro e protetto, pensato per te che desideri ritrovare il contatto più autentico con la tua voce interiore e imparare a usarla come uno strumento di profonda guarigione.

Non è necessario saper cantare, né avere alcuna esperienza. L’unica cosa che conta è la tua presenza.



BUDDY AL PARCO è un evento a cura dell’associazione Spicelapis e Call me Buddy

Con il patrocinio del Comune di Udine

In collaborazione con il Chiosco di Parco Moretti e Alveare Udine

Powered by CosafareaUdine, Tuttostampa e Stampa in centro

Per informazioni: market@callmebuddy.it