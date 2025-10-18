Buddy Market sabato 18 in centro a Udine

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in centro per BUDDY IN GARIBALDI, sabato 18 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30
Dopo il successo delle prime edizioni, continua la collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine, per rendere Piazza Garibaldi viva e colorata, grazie ai mercatini di artigianato e produttori locali. In programma anche alcuni laboratori rivolti a tutte le età.
Dalle 9.30 APERTURA BUDDY MARKET Mercatino di artigianato e produttori locali
Dalle 9.30 MOSAICO PER BAMBINI
Dimostrazione di taglio sul posto, con Tiziana Beltramini Mosaicista
Alle 11.00 e alle 14.30 CREA LA TUA CANDELA SELVAGGIA A cura di @terragrezza.Info e iscrizioni: @terragrezza, 351 70 333 45 Crea la tua candela unica in legno o noce di cocco utilizzando cera naturale, oli profumati di alta qualità, fiori, erbe e un tocco di magia. Costo 20 euro per la candela in cocco, 30 euro per la candela in legno
Buddy in Garibaldi è un evento a cura dell’associazione Spicelapis e Call me Buddy Con il patrocinio del Comune di Udine Powered by Tuttostampa e Stampa in centro
Parteciperanno:
Alveare
Mamma Ape
Rury Creations
Aliuska
Terragrezza
Daffodil Bijoux
Arte in parte Studio
Los Lazos de Cyndi
Ele Vale Decori
E’cru Creative lab
Eden of Eva
La Gugja
Francesca Macor
Mana Madera
Giwagrass
Fatto all’uncinetto by Graziella
Greta Megu
Janecolori
Kaf kaf
Soul Candles
Amedea bloom
Eolotti
Paper Joy
Made with love by scar
Jopip handmade
Tiziana Beltramini
Vanessa | Gioielli & fairy vibes