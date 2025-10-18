Buddy Market sabato 18 in centro a Udine

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy vi riportano in centro per BUDDY IN GARIBALDI, sabato 18 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30

Dopo il successo delle prime edizioni, continua la collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine, per rendere Piazza Garibaldi viva e colorata, grazie ai mercatini di artigianato e produttori locali. In programma anche alcuni laboratori rivolti a tutte le età.

Dalle 9.30 APERTURA BUDDY MARKET Mercatino di artigianato e produttori locali

Dalle 9.30 MOSAICO PER BAMBINI

Dimostrazione di taglio sul posto, con Tiziana Beltramini Mosaicista

Alle 11.00 e alle 14.30 CREA LA TUA CANDELA SELVAGGIA A cura di @terragrezza.Info e iscrizioni: @terragrezza, 351 70 333 45 Crea la tua candela unica in legno o noce di cocco utilizzando cera naturale, oli profumati di alta qualità, fiori, erbe e un tocco di magia. Costo 20 euro per la candela in cocco, 30 euro per la candela in legno



Buddy in Garibaldi è un evento a cura dell’associazione Spicelapis e Call me Buddy Con il patrocinio del Comune di Udine Powered by Tuttostampa e Stampa in centro

Parteciperanno:

Alveare

Mamma Ape

Rury Creations

Aliuska

Terragrezza

Daffodil Bijoux

Arte in parte Studio

Los Lazos de Cyndi

Ele Vale Decori

E’cru Creative lab

Eden of Eva

La Gugja

Francesca Macor

Mana Madera

Giwagrass

Fatto all’uncinetto by Graziella

Greta Megu

Janecolori

Kaf kaf

Soul Candles

Amedea bloom

Eolotti

Paper Joy

Made with love by scar

Jopip handmade

Tiziana Beltramini

Vanessa | Gioielli & fairy vibes