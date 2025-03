Buddy Market sabato 29 marzo in Piazza Garibaldi

Sabato 29 marzo ripartono gli appuntamenti con i Buddy Market, i mercatini evento a cura dell’Associazione Spicelapis, in collaborazione con Call me Buddy e con il patrocinio del Comune di Udine. Primo appuntamento in Piazza Garibaldi a Udine, dalle 9.30 alle 16.30.

L’Associazione Spicelapis e Call me Buddy anche per il 2025 propongono i mercatini evento, prima data sabato 29 marzo, in Piazza Garibaldi (UD): creativi, artigiani e hobbisti si riuniscono per proporre alla città i loro prodotti e dei workshop tematici per tutte le età.

Dopo la data zero di Dicembre 2024 e a seguito del grande successo che la manifestazione ha riscosso, continua dunque la collaborazione con i commercianti per proporre attività che possano dare un valore aggiunto alla nuova piazza pedonalizzata, puntando la lente di ingrandimento sull’artigianato locale.

Sono quattro i laboratori proposti durante la giornata, su tre temi diversi: mosaico, candele e kokedama.

Queste proposte vogliono ampliare il pubblico dei Buddy Market e portare una maggiore vivacità in una bellissima piazza da poco resa pedonabile.

BUDDY IN GARIBALDI, Piazza Garibaldi (UD) sabato 29 marzo, dalle 9.30

PROGRAMMA

Dalle 9.30 BUDDY MARKET mercatino di artigianato

Dalle 9.30 PROVO A FARE UN VERO MOSAICO – imparo creo e mi diverto

A cura di Tiziana Beltramini. Brevi prove con materiale originale, per tutte le età.

Alle 10.00 e alle 14.30 CREA LA TUA CANDELA SELVAGGIA

A cura di Terragrezza. Crea la tua candela unica in legno o noce di cocco utilizzando cera naturale, oli profumati di alta qualità, fiori, erbe e un tocco di magia.

Alle 11.30 CREA IL TUO KOKEDAMA CON PIANTE SPONTANEE

A cura di Francesca Zilli. Ogni partecipante porterà a casa un kokedama fatto con erbe spontanee del bosco.Dai 12 anni in su.



Buddy in garibaldi è un evento a cura dell’associazione Spicelapis e Call me Buddy, con il patrocinio del Comune di Udine, in collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine, powered by CosafareaUdine, Tuttostampa e Stampa in centro