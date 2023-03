Buddy Market al Parco Moretti: mercatino artigianale e laboratori per bambini

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, tornano i Buddy al Parco organizzati dall’Associazione Spicelapis, in collaborazione con il collettivo Call me Buddy e il Family Beer Park di Parco Moretti.

Una stagione ricca di eventi dedicati a mercatini, laboratori per grandi e piccoli e attività da fare all’aperto. Primo appuntamento domenica 19 marzo, per celebrare insieme la Festa del Papà.

Riparte il ciclo di eventi BUDDY AL PARCO, nello spiazzo antistante il chiosco Family Beer Park al Parco Moretti (UD) e organizzato dall’Associazione Spicelapis in collaborazione con il collettivo Call me Buddy.

Una ventina gli espositori artigiani locali che parteciperanno al mercatino, che si terrà domenica 19 marzo 2023 dalle 9.00 alle 16.00, all’interno del parco, polmone verde della città di Udine.

“Abbiamo voluto riproporre i Buddy al Parco anche per il 2023”, spiega Alessandra Palombini, Presidente dell’Associazione Spicelapis “con lo scopo di proseguire il percorso di riqualificazione del Parco iniziato l’anno scorso grazie alle attività che abbiamo progettato e promosso, come ad esempio i laboratori artistici. Non mancheranno infatti anche per questa edizione dei workshop che porteranno i più piccoli, ma non solo, alla scoperta della storia e della natura del Moretti, unendo gioco e arte”.

“Sono già diversi anni che organizziamo mercatini di artigianato” prosegue Stefania Barbalace, responsabile del collettivo Call Me Buddy “La nostra collaborazione con l’associazione Spicelapis continua anche per sostenere i produttori e gli artisti locali. Per quel che ci riguarda, in particolare ci piacerebbe veder crescere l’imprenditoria femminile, soprattutto tenendo presente che quasi il 70% degli artigiani e degli artisti che partecipano ai Buddy Market, fino ad ora sono donne tra i 25 e 40 anni”.

L’appuntamento è dunque fissato per il 19 marzo al Parco Moretti, ore 9.00 apertura del mercatino, per poi continuare dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.00, con Vale e la LETTURA DEI TAROCCHI, mentre alle ore 14.00, UNA FESTA DEL PAPA’ MOSTRUOSA, laboratorio per bambini dai 4 anni in su, con SlowClub di Alessandra Ambrosini, per colorare, giocare e creare dei piccoli mostriciattoli con materiale di recupero.

Durante tutto il giorno al chiosco Family Beer Park potrete assaggiare specialità fusion, il Buddy al Parco di marzo sarà infatti anche l’occasione per provare piatti nati dalla commistione della cucina vietnamita e quella friulana.