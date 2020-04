Buoni spesa a Latisana: i requisiti e le modalità per ottenerli

Si comunica che è indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenzaepidemiologica da virus – COVID19.Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di primanecessità, con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo: generialimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.) è calcolatoproporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato in tabella.Se nel nucleo familiare sono presenti minori con età inferiore ad anni 3 al valore del buono si aggiunge lasomma di euro 100,00 per ciascun minore.I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati del proprioComune di residenza. E’ fatta salva la possibilità di spostarsi nel Comune più vicino, qualora il Comune nondisponga di punti vendita convenzionati, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessitànon reperibili nel Comune di residenza.L’elenco dei negozi convenzionati è reperibile sul sito istituzionale di ciascun Comune dell’Ambito TerritorialeRiviera Bassa Friulana.I REQUISITIa. cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale “Riviera Bassa Friulana”;b. cittadini il cui nucleo familiare non risulti (al netto delle spese sostenute per canone di affitto o dellerate di mutuo) in possesso di introito mensile pari o superiore alla soglia di accesso definita dallapensione minima INPS (pari a € 515,07) maggiorata di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare e di € 100,00 per ogni componente minore di età compresa tra 0 e3 anni. L’introito mensile viene calcolato a seguito della somma matematica dei seguenti valori:i. entrate di qualsiasi natura percepite per il mese di marzo 2020 (es. stipendi, pensioni, etc.);ii. contributi pubblici derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito di qualsiasi natura (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazioneguadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) spettanti per il mese di marzo 2020;c. cittadini il cui nucleo disponga complessivamente di patrimonio mobiliare (depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito) non superiore a € 2.000,00 alla data dell’autocertificazione.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALa richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica reperibilesul sito istituzionale dei Comuni e si può presentare a partire dal giorno 6 aprile 2020, attraverso le modalitàche vengono esplicitate di seguito:A. Compilazione on-line e spedizione all’indirizzo e-mail dell’Ambito – Comune di [email protected];B. Compilazione on-line e spedizione via PEC al Comune di Latisana [email protected];C. Compilazione e consegna a mano, previo appuntamento telefonico con l’assistente sociale delComune di residenza chiamando il numero di telefono pubblicato sul sito del Comune di residenzaper l’assistenza alla popolazione – funzione 13 emergenza COVID19.Alla domanda sottoscritta va allegata copia della carta d’identità.L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare ed è valida per il solo mesedi Aprile 2020.MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BUONII buoni verranno consegnati in un’unica soluzione presso l’ufficio del Servizio Sociale del Comune di residenzain sede di colloquio con l’assistente sociale.CONTROLLIIl Servizio Sociale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica selezione o a campione.Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, chiamare il numero di telefono pubblicato sul sito del Comune di residenza relativo al Servizio di ricezione telefonate per assistenza alla popolazione – funzione 13 emergenza COVID19, o scrivere una mail all’indirizzo:[email protected] le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito web del Comune di Latisana:http://www.comune.latisana.ud.it/typo3/index.php?id=67&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1888&tx_ttnews[backPid]=37&cHash=ba18edb3bd