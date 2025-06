Bus Udine linee 81 e 82. Cosa cambia dal 16 giugno

Dal 16 giugno 2025 i due collegamenti urbani delle linee 81 e 82, ideati per raggiungere comodamente il centro di Udine provenendo da nord e da ovest della città, presenteranno alcune novità. Frequenze epercorsi migliorati per ottimizzare collegamenti tra centro e quartieri, in particolare per i pendolari, sostenere lo scambio nei nodi intermodali, facilitare l’accesso gli spostamenti all’interno del ring mettendo in rete parcheggi, aree commerciali e zone ad alta frequentazione per offrire un servizio capillare nelle aree di aggregazione della città.

Il progetto è frutto del lavoro congiunto di Regione FVG, Comune di Udine e Arriva Udine, in un’ottica di continuo miglioramento dell’accessibilità alla città e di valorizzazione della mobilità sostenibile e dell’intermodalità, e invita a lasciare l’automobile privata nelle aree esterne di sosta gratuita per accedere in modo comodo ed economico al centro città. Le linee 81 e 82 sono effettuate con i bus elettrici a zero emissioni e di più ridotte dimensioni.

Per contribuire a far conoscere i vantaggi di questi servizi rinnovati, continuerà fino a fine anno la promozione che consente di viaggiare sulle linee 81 e 82 con unbiglietto speciale con validità giornaliera al costo di soli 0,50 euro. Il Comune distribuirà casa per casa 500 volantini, corredati di una lettera di accompagnamento, nelle abitazioni nei pressi dei luoghi di partenza delle due linee: quindi l’area di Piazza Polonia-via Colugna e l’area di via Mentana-Moretti.

Le novità

LINEA 82

La direttrice, attraverso un percorso rinnovato, collega la zona ovest di Udine(in particolare i parcheggi gratuiti nelle vicinanze del parco commerciale del Centro Studi) con il centro cittadino e – NOVITÀ – la stazione ferroviaria.

Il servizio è attivo con corse ogni 30 minuti, dal lunedì al sabato, ed è stata ampliata la fascia oraria, in particolare ricomprendendo gli orari della mattina per agevolare gli spostamenti dei pendolari. Sarà possibile quindi parcheggiare al park gratuito in prossimità del del parco commerciale e raggiungere il centro e la stazione nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19 (prima partenza da viale Europa Unita 99 fronte stazione FS alle ore 7.30, ultima partenza da via Luzzatto alle ore 19.13). Il nuovo percorso toccherà quindi anche via Gorghi e via Aquileia.

NUOVO PERCORSO : Viale Europa Unita (fronte stazione FS), via Manzoni, piazza Garibaldi, via del Gelso, p.le 26 Luglio, via Moretti, via Luzzatto, via Mentana, piazzale 26 Luglio, Via Poscolle, via Crispi, via Gorghi, via Aquileia, viale Europa Unita (fronte stazione FS).

Lungo il percorso, nell’area di via Poscolle, via del Gelso e Piazza Garibaldi sono possibili interscambi con le linee urbane 2, 4, 5, 6, 10 e 11, raggiungere comodamente qualsiasi zona della città. In viale Europa Unita, inoltre, collegamenti con la rete ferroviaria e con l’autostazione per la rete extraurbana.

LINEA 81

La direttrice collega la zona nord di Udine, in particolare da via Colugna, con piazza San Cristoforo.

Rimane invariato il percorso, ma aumenta la frequenza: corse ogni 20 minuti, dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 (prima partenza da via Colugna fronte 147 – chiesa B.V. di Fatima alle ore 8.30, ultima partenza da P.za San Cristoforo 1 per via Colugna alle ore 18.22).

Percorso : Via Colugna, Chiavris, Viale Volontari della Libertà, Via Gemona, via Mantica, Piazza San Cristoforo, Via Gemona, Viale Volontari della Libertà, Via Forni di Sotto, via Pieri, via Chiusaforte, via Colugna.

Lungo il percorso, nell’area di Chiavris sono possibili interscambi con le linee urbane 2 e 3 e con la maggior parte delle linee extraurbane provenienti e dirette verso nord.

LINEA 1

Nell’ambito della revisione delle linee sperimentali il Comune di Udine ha deciso di collocare una nuova fermata della linea 1 in via Aquileia, nei pressi della farmacia. Una risposta alle esigenze della popolazione che utilizza i mezzi pubblici per le commissioni quotidiane.

“Regione e Comune insieme per promuovere la mobilità sostenibile e facilitare l’accesso al centro città. Questi interventi” dichiara Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio “nascono da un lavoro congiunto tra Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Udine, e si inseriscono in una strategia più ampia volta a promuovere la mobilità sostenibile, l’intermodalità e un accesso intelligente alla città. Scegliere il trasporto pubblico significa alleggerire il traffico, ridurre l’inquinamento e valorizzare gli investimenti in infrastrutture urbane pensati per una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente”.

Sottolinea l’importanza degli aggiustamenti l’Assessore alla Mobilità del Comune di Udine Ivano Marchiol: “Il servizio delle linee 81 e 82 è stato progettato sia per offrire una soluzione comoda e veloce ai visitatori occasionali che per fornire adeguata risposta alle necessità di utenti abituali che si spostano in centro per lavoro o per studio. Alcune caratteristiche vincenti del servizio sono la facilità di parcheggio gratuito e la velocità di collegamento con il centro, senza lo stress della ricerca di uno stallo libero o del rischio di incidenti. Per questo la linea 82 offrirà un servizio più esteso per i pendolari e l’81 aumenterà il numero delle corse per garantire un collegamento veloce con il centro storico”.

“Il processo di rinnovamento e miglioramento del servizio urbano di Udine è frutto del monitoraggio continuo e del confronto con le istituzioni e gli stakeholder della città. È normale quando si avviano nuovi progetti che la fase di sperimentazione porti ad individuare esigenze di modifica e miglioramento che consentano di offrire soluzioni sempre più funzionali per rispondere alle nuove esigenze di mobilità della città. Oggi stiamo intervenendo in tale direzione e continueremo a monitorare l’evoluzione del servizio per continuare ad intervenire prontamente laddove necessario”, afferma Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva Udine.