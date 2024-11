Buttrio: il pianista Virgile Roche con un concerto su musiche di FRANZ LISZT

Sabato 9 novembre nella Villa di Toppo-Florio a Buttrio

Dopo l’anteprima dello scorso 3 ottobre con una serata sulle note di Johann Sebastian Bach, proseguono gli appuntamenti musicali della stagione associata Noi Cultura e Turismo. Sabato 9 novembre nella Villa di Toppo-Florio a Buttrio si esibirà uno dei più promettenti giovani pianisti della scena europea, Virgile Roche, con un programma interamente dedicato a Franz Liszt. La serata inizierà alle 20.45 ed è promossa dall’Associazione RiMe MuTe, dal Circuito ERT e dai Comuni Noi Cultura e Turismo: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.

“Come pianista, Franz Liszt è uno dei più grandi della storia della musica. Fondamentalmente ha inventato la forma moderna del concerto classico” così Roche presenta la sua scelta per la serata di Buttrio “e la sua estrema curiosità per arti e culture, la sua infinita creatività e la sua impeccabile padronanza strumentale lo rendono un esempio virtuoso per ogni aspirante musicista”. In questa serata per piano solo, Roche farà scoprire al pubblico le innumerevoli sfumature compositive che contraddistinguono Liszt, rendendo la performance un atto di vero amore e dedizione. Il pianista francese eseguirà delle “cartoline musicali”, i cui riferimenti letterari e toni drammatici sfociano nell’epica fantastica: una serata concerto che si preannuncia come un viaggio da percorrere tutti insieme e ognuno dentro la propria immaginazione.

Nato in Francia, Virgile Roche è uno dei pianisti più versatili dell’attuale giovane scena europea. Ammesso all’età di diciassette anni al Conservatorio di Parigi, ha vinto sette primi premi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti importanti, sia come solista sia come musicista da camera, e si esibisce regolarmente in importanti festival e teatri in Europa e all’estero. Ora è un artista residente presso la Queen Elisabeth Music Chapel (Belgio). Quest’inverno registrerà i suoi primi due CD: uno dedicato alle sonate per violoncello e pianoforte di Rachmaninov e del

compositore croato Dora Peja?evi?, l’altro omaggiando il secondo Piano Quartet di Fauré.

La stagione associata Noi Cultura e Turismo proseguirà sabato 16 novembre all’Auditorium Zorzutti di San Giovanni al Natisone con la satira di costume in musica di Massimo Bagliani e il suo Con la testa tra le nuvole.

L’ingresso al concerto di Virgil Roche è omaggio. Maggiori informazioni su rimemute.it e su ertfvg.it.