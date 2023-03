Filippo Caccamo e Francesco Cicchella a Udine

Filippo Caccamo e Francesco Cicchella, fra le nuove star della comicità italiana, saranno grandi ospiti dell’estate degli eventi del Castello di Udine in due distinte serate dedicate al teatro comico. Autore e regista, star dei social con oltre milione di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, Filippo Caccamo arriverà in città il prossimo 25 luglio con lo spettacolo “Tel chi Filippo!”, nel quale approfondisce con ironia e stile unici il mondo della scuola e degli insegnanti. Attore, comico, imitatore, cantante e musicista napoletano è invece Francesco Cicchella, che porterà a Udine il suo spettacolo dei successi, un autentico one man show tra musica e comicità, dal titolo “Bis!”. I biglietti per i due eventi, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inseriti nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di giovedì 9 marzo. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi, canzoni, personaggi. “Tel chi Filippo” di Filippo Caccamo è uno spettacolo comico e anche di più. È uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. L’artista interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Tra battute e scene esilaranti, Filippo introduce anche tematiche esterne al mondo scolastico, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori o quello con gli uffici pubblici. Uno spettacolo coinvolgente in cui tutti riescono a immedesimarsi facilmente: studenti, genitori di figli in età scolastica o adulti che ridono ricordando la loro esperienza sui banchi. Non può infine mancare la canzone “Il Collegio docenti”, una brillante parodia di “Brividi” che ha riscosso molto successo e che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro.

Francesco Cicchella, con lo spettacolo “Bis!”, si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia, come le amatissime parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri, solo per citarne alcune, e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo “Bis!” è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

FILIPPO CACCAMO – “Thel chi Filippo!” – 25 luglio 2023

FRANCESCO CICCHELLA – “Bis!” – 5 agosto 2023

UDINE, Castello_Ore 21.30

Fra gli spettacoli già annunciati nell’estate del Castello di Udine troviamo quelli di Drusilla Foer (6 luglio) e il concerto della cantautrice Madame (28 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .