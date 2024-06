Calcutta sabato 22 giugno a Lignano

Dopo il successo dei concerti europei a inizio giugno nei principali club di Barcellona, Londra, Parigi e Zurigo, Calcutta è arrivato allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, che sta ospitando le prove e sabato 22 giugno (apertura porte ore 17:00, inizio concerto ore 21:00) ospiterà il debutto ufficiale del suo “Relax Tour”, uno dei tour italiani più attesi dell’estate. Gli ultimi biglietti ancora disponibili sono in vendita online Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Pioniere dell’ascesa e dell’affermazione della musica indipendente in Italia, Calcutta con le sue canzoni ha sparigliato generi e definizioni, marcando un netto prima e un netto dopo di lui nel mercato musicale, finendo per diventare un artista di culto, con un percorso dagli schemi canonici del music business. A riconferma di ciò, il successo di presenze ai concerti e il successo di “Relax”, l’ultimo album: uscito a ben cinque anni dal precedente, Calcutta si è preso subito la prima posizione in classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia nella settimana d’uscita, davanti ai Rolling Stones e i Blink 182 e si inoltre piazzato in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Dopo i concerti di Ultimo e Max Pezzali che a inizio giugno hanno richiamato oltre 45.000 persone allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, il concerto di Sferaebbasta che ha richiamato quasi 20.000 persone sabato scorso allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, quello di Calcutta è il quarto grande evento musicale – organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – in Friuli Venezia Giulia, che riconferma la regione al centro della scena musicale live in Italia.

Già dal 2015 con l’album d’esordio “Mainstream”, Calcutta si è distinto dalla massa per le melodie contagiose delle sue canzoni e per la sua scrittura allo stesso tempo pop e indipendente che gli ha permesso di ottenere l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network. Un successo testimoniato da un numero già importante di canzoni diventate assolutamente iconiche: “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che continuano a registrare milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming. E poi “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e tante altre. In questi ultimi anni i dischi di Calcutta hanno continuato a far battere forte il cuore del pubblico. Ne sono dimostrazione i milioni di streaming e visualizzazioni generati sulle piattaforme, il costante affetto e la continua richiesta di un suo ritorno sulle scene, finalmente arrivato!