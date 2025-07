Calici di Stelle, giovedì 7 e venerdì 8 agosto a Grado

Il vino come racconto del territorio, le eccellenze gastronomiche come filo conduttore di una cultura da vivere, gustare, condividere. E un cielo stellato a fare da cornice. Calici di Stelle, giovedì 7 e venerdì 8 agosto a partire dalle 20, torna anche quest’anno a illuminare Grado, l’Isola del Sole, con due serate all’insegna del buon vino, della convivialità e della scoperta, come sempre lungo la suggestiva Diga Nazario Sauro.

Organizzato dal Movimento Turismo del Vino Fvg in collaborazione con il Comune di Grado, l’evento è da oltre 25 anni un appuntamento irrinunciabile dell’estate friulana. Nella spettacolare passeggiata sul mare, che per due giorni si trasformerà in una vera e propria vetrina enogastronomica, si incontreranno circa 30 cantine della regione, ognuna con 3 o 4 etichette in degustazione, e una selezione di prodotti d’eccellenza, dal prosciutto di San Daniele ai formaggi artigianali, passando per dolci tipici, distillati e il gin tonic finale.

“Quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’evento al giovedì – spiega Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg – così da offrire un’esperienza ancora più ampia a chi sceglie di visitare la nostra regione e fermarsi per un lungo weekend. Un’occasione per scoprire quindi anche il territorio, le cantine e i luoghi del vino, trasformando ogni degustazione in un itinerario enoturistico, magari facendosi guidare dal percorso Enosatirache attraversa diverse cantine proponendo un abbinamento insolito quanto curioso tra satira e vino grazie alle vignette del concorso internazionale Spirito di Vino”.

L’esperienza di Calici di Stelle



Calici di Stelle inizia già all’ingresso, dove ai partecipanti verrà consegnata una tracolla personalizzata con calice in vetro e una decina di coupon per degustazioni gastronomiche per garantire un’esperienza completa, in cui ogni vino può essere raccontato direttamente da chi lo produce. Protagonista, infatti, è il vignaiolo, che accompagna il pubblico nella scoperta dei propri vini, tra storie di famiglia, tecniche di vinificazione e identità territoriali. A guidare il racconto delle due serate ci sarà Wayne Young, newyorkese innamorato del Friuli dove vive da oltre 20 anni e profondo conoscitore della viticoltura friulana. Con il suo stile coinvolgente, sarà il filo conduttore dell’evento, dialogando con le cantine e svelando curiosità su vitigni e abbinamenti gastronomici.

L’evento è a numero chiuso e da tre anni registra il tutto esaurito con circa 500 presenze a serata. I biglietti si possono acquistare in prevendita sul sito www.mtvfriulivg.it, dove fino al 13 luglio è attiva una speciale promozione con il 25% di sconto utilizzando il codice CALICI25.

Un invito a fermarsi, ad ascoltare, a degustare e a scoprire: un calice alla volta, sotto il cielo di Grado.