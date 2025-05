Campionati Italiani di scherma: per ASU un argento e due bronzi

Tre podi per il fioretto dell’Associazione Sportiva Udinese al 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, ospitato dalle pedane del PlayHall. «Questo è il quarto anno consecutivo che saliamo sul podio. ASU si conferma così una delle società più forti nel panorama schermistico italiano nel settore giovanile – ha commentato il vice presidente dell’ASU e a sua volta atleta master, Filippo Pesce -. Questi risultati attestano, ancora una volta, quanto l’investimento che la società sta facendo sui giovanissimi sia la strada giusta».

I Campionati Italiani hanno infatti portato in casa ASU nuove soddisfazioni con Tiziano Sartogo (categoria Ragazzi) che ha sfiorato nuovamente l’impresa: dopo essersi laureato campione italiano lo scorso anno, in questa nuova edizione del Torneo ha conquistato la medaglia d’argento. Il fiorettista friulano ha lottato fino all’ultima stoccata ma è stato fermato da Davide Rocco Iaquinta, del Frascati Scherma, salito sul gradino più alto del podio.

«Per Tiziano Sartogo è stata una grande riconferma, dopo la vittoria dello scorso anno si è giocato tutto fino all’ultima stoccata. Ha fatto una bella gara e questo risultato ci riempie di orgoglio» ha commentato Fabio Zannier, tecnico della sezione fioretto, che allena il fiorettista bianconero assieme a Fritz Gutierrez, il maestro Roberto Piraino, il preparatore atletico Giovanni Tarantini ed è coadiuvato da Stefania Vergente, ex atleta ASU e oggi aiuto tecnico.

Un bronzo è arrivato anche per Giovanni Peres (categoria Allievi) e un bellissimo terzo posto anche per Ada Speziani (categoria Allieve), fermata solo dalla prima classificata per 15-11. «É davvero una grande soddisfazione il primo podio nazionale di Ada, il cui impegno in palestra è stato ripagato – ha ricordato ancora Zannier -. Importante anche il terzo posto di Giovanni che una volta in più ha dimostrato la sua stoffa in pedana». Ma fra i risultati positivi per la compagine bianconera c’è anche da segnalare, non in ultimo, la vittoria di Umberto Spanò in Coppa Italia nella categoria master over 60.