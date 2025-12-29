Capodanno a Palmanova in Piazza Grande

La Città di Palmanova si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con la tradizionale Festa di Capodanno in Piazza Grande, in programma mercoledì 31 dicembre.

«Il Capodanno in Piazza – dichiara il Sindaco Giuseppe Tellini – è una grande festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori, all’insegna di musica, spettacolo e divertimento. La Città di Palmanova invita tutti a partecipare per dare insieme il benvenuto al nuovo anno nella suggestiva cornice di Piazza Grande ed è pronta ad accogliere migliaia di persone».

La serata prenderà il via alle ore 22:30 con il dj set di Michele Poletto, che farà ballare tutti, grandi e piccini, e accompagnerà il pubblico fino al festoso e coinvolgente conto alla rovescia, al celebrativo brindisi di mezzanotte sotto la Loggia e al scintillante spettacolo pirotecnico.

Michele Poletto è musicista, dj e promoter con una esperienza ventennale maturata nei principali circuiti musicali del Friuli Venezia Giulia. Leader e cantante dei Playa Desnuda, è resident dj e promotore di “The DJ Clash” al Madrid di Udine, format settimanale dedicato a sonorità black, ska, reggae e dancehall.