Capodanno a Udine: divieto di botti dal 24 dicembre al 6 gennaio

In vista dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno, il Comune di Udine, in collaborazione con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha definito un piano di sicurezza per garantire lo svolgimento degli eventi del 31 dicembre in un clima di festa in sicurezza per cittadini e visitatori.

Questa mattina dal Sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato due ordinanze, che prevedono alcuni divieti e limitazioni per il periodo delle Feste e in particolare per la serata di Capodanno.

Per quanto riguarda i festeggiamenti di fine anno, come già annunciato nelle scorse settimane, il programma della serata prevede lo show di Radio Company in piazza Primo Maggio, anticipato dallo spettacolo di droni dal Piazzale del Castello. Alla mezzanotte è previsto il brindisi dell’Amministrazione comunale, seguito dallo spettacolo pirotecnico e dalla ripresa della musica fino alle ore 2.00. Per l’occasione, la piazza sarà chiusa al traffico veicolare, mentre resterà operativo il parcheggio sotterraneo.

Due in particolare i divieti contenuti nelle ordinanze comunali: quello relativo all’alcol e i contenitori rigidi nell’area di festa in piazza Primo Maggio, e quello riguardante i cosiddetti “botti”.

Divieti nell’area della manifestazione

Il Comune ha predisposto una serie di divieti temporanei per la notte di Capodanno, in vigore dalle ore 19 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 4 di giovedì 1° gennaio 2026.

In tutta piazza Primo Maggio sarà vietato detenere contenitori in vetro, ceramica e lattine, così come detenere, trasportare o utilizzare spray urticanti, compresi quelli al peperoncino. Nell’area più prossima al palco, appositamente delimitata, sarà inoltre vietato introdurre o detenere bevande alcoliche e superalcoliche. I divieti non si applicano all’interno dei pubblici esercizi e sul palco.

Sono vietati botti e materiale esplodente dal 24 dicembre al 6 gennaio

Per tutto il periodo delle festività natalizie e di fine anno, inoltre, è in vigore da questo pomeriggio un’ulteriore ordinanza che dispone il divieto assoluto di utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento è in vigore dal 24 dicembre 2025 fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2026 e riguarda qualsiasi materiale esplodente o rumoroso, anche se di libera vendita. Fatta eccezione per gli spettacoli con regolare autorizzazione o realizzati in collaborazione con il Comune di Udine, è vietato l’utilizzo, ad esempio, di fuochi, petardi, razzi, tubi di lancio e botti con effetti sonori o detonanti.

Restano consentiti solo articoli a basso impatto come fontane luminose, bacchette scintillanti, lancia coriandoli e bottigliette a strappo.

L’obiettivo del divieto è tutelare in primo luogo l’incolumità delle persone, la sicurezza degli animali, riducendo il rischio di incidenti e danni.

Controlli e sanzioni

Entrambe le ordinanze prevedono controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, con possibilità di sequestro del materiale utilizzato.