Capodanno a Udine: istruzioni per l’uso

Il Comune di Udine informa i cittadini che, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto di tutti durante le festività natalizie e di Capodanno, sono state adottate specifiche misure restrittive relative all’uso di fuochi d’artificio e altri materiali esplodenti, nonché alcune regole per lo svolgimento dei festeggiamenti in piazza Primo Maggio.

Divieti per l’uso di fuochi artificiali

Dal 24 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale, come previsto dall’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Alberto Felice De Toni, sarà vietato accendere, sparare, lanciare e utilizzare fuochi artificiali, giocattoli pirici di libera vendita e materiali esplodenti di qualsiasi tipo. Tale divieto non si applica esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18 del 31 dicembre 2024 e le ore 8 del 1° gennaio 2025, per consentire i tradizionali festeggiamenti del Capodanno.

Resta invece sempre consentito l’utilizzo di dispositivi non esplosivi e a basso impatto sonoro, come fontane luminose, tubi lancia coriandoli e bacchette scintillanti.

Le violazioni dell’ordinanza comunale potranno portare a sanzioni amministrative da 100 a 600 euro.

Regole per i festeggiamenti di piazza Primo Maggio: niente contenitori in vetro, ceramica o metallo

L’amministrazione comunale ha preparato per quest’anno una festa speciale per permettere ai cittadini di celebrare l’arrivo del nuovo anno in un clima di festa, condivisione e allegria. Per garantire che i festeggiamenti possano svolgersi in un clima di serenità e sicurezza, saranno in vigore alcune limitazioni all’uso di contenitori in materiale rigido. In particolare dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle 3 del mattino del I gennaio 2025, nell’area della piazza interessata dai festeggiamenti, sarà vietato vendere, cedere o consumare bevande in contenitori di vetro, ceramica o alluminio.

Saranno consentiti esclusivamente contenitori in materiale compostabile e biodegradabile, in linea con le politiche di sicurezza e sostenibilità adottate dal Comune.