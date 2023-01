Cappellini personalizzati, guida su come scegliere quelli più adatti per il tuo brand

Quest’anno la tua strategia di marketing per promuovere il tuo brand include la realizzazione di gadget personalizzati e hai deciso di far ricadere la scelta sui cappellini personalizzati.

I cappellini e in generale i gadget hanno il doppio vantaggio sia di essere un dono gradito per chi lo riceve sia quello di rappresentare una forma di pubblicità vivente per il tuo marchio grazie a chi li porterà con sé.

Come ogni azione di marketing, anche la scelta del gadget fa parte di una strategia. Nel caso dei cappellini personalizzati dovrai scegliere fra alcune caratteristiche che rendano il gadget unico, riconoscibile e che rientri nel budget che ti sei prefissato.

Vediamo di seguito alcune caratteristiche da prendere in considerazione.

Cappellini personalizzati, tutti i modelli

Scegliere di realizzare dei cappellini personalizzati come gadget da distribuire a dipendenti, clienti e fornitori è un’ottima mossa in termini di visibilità. Il cappello è un oggetto apprezzato da uomini e donne di tutte le età, è adatto a tutte le stagioni e, soprattutto, il logo della tua azienda è ben visibile.

Per far sì che venga apprezzato da più persone possibili, che quindi decidano di indossarlo trasformandosi in un veicolo pubblicitario efficace, dovresti fare attenzione nella scelta del modello.

Prima di tutto la qualità dei materiali utilizzati: devono essere di qualità per evitare che il prodotto finale si deteriori troppo velocemente, inoltre deve essere anche comodo e confortevole per chi lo indossa.

Il tutto senza però spendere un capitale. Per questo dovresti scegliere un modello che abbia un buon rapporto qualità prezzo.

Il materiale che sceglierai sarà anche in funzione della stagione in cui hai scelto di distribuire il gadget: e quindi via libera alla lana in inverno, al cotone in primavera ed estate e a tessuti misti con poliestere per un prodotto quattro stagioni.

Il cappello che sceglierai può essere del tipo con la visiera rigida curva o dritta, a doppio pannello o con colori a contrasto. Oppure puoi optare per un modello da pescatore, anch’esso in cotone, poliestere o materiale anti pioggia. O ancora, se le temperature lo permettono sono personalizzabili anche i cappelli in paglia o i passamontagna. La scelta è davvero vasta, una volta individuato il tuo target di riferimento, sarà facile scegliere il modello migliore.

Cappellini personalizzati, tecniche di stampa

Dopo aver scelto il modello più adatto alle tue esigenze ti troverai davanti a una ulteriore scelta: quella che riguarda le tecniche di stampa.

Le piu diffuse sono:

il metodo del ricamo ;

; Il metodo della serigrafia ;

; Il metodo della stampa digitale.

Ognuna di queste tre tecniche presenta pregi e svantaggi. Dalla scelta della tecnica di stampa dipende sia il risultato finale dal punto di vista estetico, sia l’impatto del logo sull’aspetto generale del cappellino, ma anche il costo e la durevolezza. Vediamo alcune peculiarità delle tre tecniche citate.

La stampa digitale è la tecnica più semplice da realizzare e più versatile oltre ad essere la più economica quando il numero di pezzi è contenuto. I colori risultano brillanti ma tendono a deteriorarsi velocemente soprattutto a causa di lavaggi frequenti.

La serigrafia è una tecnica che garantisce un’ottima durata della stampa nel tempo sia sulle fibre naturali che su quelle sintetiche. È una tecnica esteticamente molto bella e d’impatto, ma non sempre realizzabile perché è necessario che i tessuti siano privi di cuciture e doppi strati. È la tecnica più costosa soprattutto su piccoli quantitativi.

Infine, il ricamo. Questa è la tecnica più durevole e più conveniente nel caso di pochi pezzi e magari tutti diversi. Ha come unico inconveniente quello di non poter essere realizzate su spessori alti e quindi ad esempio su capi imbottiti.

Da chi far realizzare I tuoi cappellini personalizzati

Per avere la certezza sulla buona riuscita del prodotto finale sarebbe meglio rivolgersi a un esperto del settore.

Una azienda leader nel campo dei gadget personalizzati è sicuramente StampaSi, un fornitore che si basa su tre principi ispiratori: qualità, professionalità e innovazione.

StampaSi propone un catalogo molto corposo pieno di idee su come scegliere e poi personalizzare i tuoi gadget: abbigliamento, borracce, portachiavi, zaini e tanto altro.