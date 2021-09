Capsule di CBD: che cosa sono e perché utilizzarle

La canapa o cannabis è una pianta appartenente alla famiglia delle Cannabaceae ed è costituita sostanze cannabinoidi come il CBD (cannabidiolo) e il THC (tetraidrocannabinolo). Il primo è un cannabinoide non psicoattivo, si lega ai recettori CB2 presenti sulle cellule T del sistema immunitario e a livello del sistema nervoso centrale. Questa stimolazione può avere un’azione antinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi. Il secondo, invece, è un elemento psicoattivo che causa sensazioni di rilassamento ed euforia, si lega a recettori la cui stimolazione ha effetti euforizzanti. In commercio si trovano diverse tipologie di prodotti a base di olio di canapa e CBD, ma anche capsule di cbd. In questi prodotti la base principale è ovviamente appartenente alle varietà che sono state iscritte al registro comunitario europeo e così ammesse alle coltivazioni per uso industriale.

CBD: a cosa serve

Diversi studi hanno dimostrato che i prodotti a base di CBD sono utili per trattare diverse problematiche legate alla salute. E’ stato dimostrato che i cannabinoidi come il CBD sono utili nel trattamento di diverse patologie e di disturbi come spasmi muscolari, nausea, ansia, infiammazioni, dolore cronico, insonnia e molto altro. E’ conosciuto anche per le sue proprietà antiepilettiche, antispasmodiche, antipsicotiche, ansiolitiche, analgesiche, antinfiammatorie e antiossidanti. Non sono stati riscontrati particolari effetti collaterali, ma non deve essere considerato un’alternativa alla tradizionale medicina per cui è sempre consigliato richiedere il parere del proprio medico curante prima di iniziare ad utilizzarlo.

Prodotti a base di CBD: olio e capsule

L’olio di CBD, prodotto legale in Italia, può essere tranquillamente acquistato senza necessità di presentare una ricetta medica ed è reperibile nei negozi specializzati o sul web. L’olio CBD o cannabidiolo è una delle oltre cento sostanze cannabinoidi derivanti dalla specie Cannabis sativa ed è disponibile in tanti formati diversi così da incontrare le esigenze di tutti.

Le capsule, invece, possono essere considerate un prodotto alternativo all’olio. Sono completamente inodori e insapori e al loro interno la sostanza è custodita senza alcun danno. L’assunzione per via orale fa sì che la sostanza raggiunta il sistema digestivo e circoli poi in tutto il corpo grazie alla circolazione sanguigna. In questo modo gli effetti si sprigionano ovunque.

Le stesse caratteristiche e proprietà benefiche individuate nell’olio sono presenti anche nelle capsule, grazie a cui è possibile assumere una quantità accurata di CBD. Ogni capsula, infatti, ne contiene una quantità ben definita in base alla concentrazione. Un ulteriore aspetto positivo delle capsule è dato dal fatto che sono comode da assumere e discrete. E’ semplice prenderle senza attirare l’attenzione.