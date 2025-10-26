Carabinieri: controlli a Cividale e nelle Valli per prevenzione e repressione dei reati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Cividale del Friuli nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, che ha interessato il centro abitato di Cividale e alcuni comuni delle Valli del Torre e del Natisone.

Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali i militari hanno verificato il rispetto da parte degli automobilisti e motociclisti delle norme del codice della strada.

Nel centro storico di Cividale i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato una vettura condotta da un 34enne pakistano, domiciliato a Buja, che ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità del suo paese di origine, la quale, da un attento controllo è risultata essere falsa. Il documento è stato immediatamente sequestrato, mentre l’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato a piede libero. Dall’inizio dell’estate ad oggi, i Carabinieri di Cividale hanno già sequestrato tre patenti false a carico di cittadini stranieri.

L’attività di controllo del territorio ha permesso l’identificazione di due conducenti, un 29enne residente a Tarcento e un 65enne di Torreano, risultati entrambi positivi all’alcoltest. Oltre all’immediato ritiro della patente di guida, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. In circa due mesi, i militari della Compagnia hanno deferito 13 automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Non sono mancati i controlli ai locali pubblici per verificare l’osservanza delle normative di legge.

Con l’ausilio del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Udine, è stato ispezionato un bar – ristorante nel Comune di Moimacco, nel quale sono state rilevate delle carenze di natura igienico-sanitaria, anche di tipo strutturale, che hanno portato, oltre al sequestro di alcuni alimenti privi delle indicazioni sulla rintracciabilità, alla contestazione a carico del titolare di violazioni amministrative per un ammontare di oltre 4.000 Euro.

Nell’ambito dell’attività preventiva sono state sottoposti a controllo 30 veicoli e identificate 40 persone, effettuando 2 sequestri amministrativi di sostanza stupefacente ed elevando ulteriori 8 sanzioni amministrative per violazioni di vario genere al Codice della Strada.