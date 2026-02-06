Carnevale a Udine: dal 12 al 17 febbraio 2026

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, che ha segnato il ritorno dei carri allegorici in città dopo oltre quindici anni di assenza, Udine si prepara a vivere un nuovo, attesissimo Carnevale. Anche nel 2026, infatti, i carri mascherati torneranno a sfilare nel centro storico, confermandosi come l’evento più atteso e partecipato della manifestazione.

Dal 12 al 17 febbraio 2026, la città sarà animata da una settimana di iniziative dedicate a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, con un ricco calendario di spettacoli, animazioni e appuntamenti diffusi tra piazza Matteotti e le principali vie del centro.

Il programma prenderà il via giovedì 12 febbraio, Giovedì Grasso, con le prime attività in piazza Matteotti: dalle 14 alle 17.30 spazio ai truccabimbi, seguiti dallo spettacolo di circo e bolle di sapone dalle 15 alle 17. In via Mercatovecchio, dalle 15 alle 16.30, andrà in scena lo spettacolo del Mago Deda, mentre alle 17di nuovo in piazza Matteotti è previsto “Elements”, uno spettacolo di fuoco con fachirismo e sputafuoco.

Sabato 14 febbraio il Carnevale proseguirà con animazioni e spettacoli in piazza Matteotti: truccabimbi dalle 14 alle 17.30 e, dalle 15 alle 17.30, uno spettacolo di circo con giocoleria, equilibrismo e fuoco. In via Mercatovecchio dalle 15 alle 16.30, tornerà il Mago Deda.

Domenica 15 febbraio sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti già dalla mattinata. In piazza Matteotti, truccabimbi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, spettacolo di burattini dalle 11 alle 13 e, nel pomeriggio, spettacolo di circo con Mumi & Chispa e spettacolo di clown dalle 15 alle 17. In via Mercatovecchio, dalle 14.30 alle 16.30, il Ludobus con giochi e animazioni e, dalle 15 alle 17, uno spettacolo di equilibrismo e giocoleria. Alle 17, in piazza Matteotti, nuovo appuntamento con “Elements”, spettacoli di fuoco con fachirismo e sputafuoco.

Lunedì 16 febbraio sarà il giorno clou della manifestazione con la sfilata dei carri mascherati, evento principale anche per il Carnevale 2026. Il corteo prenderà il via alle ore 14 da via Gemona, proseguirà alle 15 in via Mercatovecchio e si concluderà alle 17.30 in via Vittorio Veneto, portando nel cuore della città colori, musica e maschere.

I festeggiamenti si chiuderanno martedì 17 febbraio, Martedì Grasso, con una nuova giornata di animazione in piazza Matteotti: truccabimbi dalle 14 alle 17.30 e, dalle 15 alle 17.30, uno spettacolo di bolle, equilibrismo, giocoleria e comedy a ritmo di rock and roll. In via Mercatovecchio, dalle 15 alle 16.30, ultimo appuntamento con il Mago Deda.

Un programma pensato per valorizzare il centro storico e consolidare il successo del Carnevale cittadino, che anche nel 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario di eventi di Udine.

“La città ha dimostrato di avere una grande voglia di eventi e di momenti di condivisione”, commenta il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi. “La straordinaria partecipazione registrata lo scorso anno, in occasione del ritorno dei carri allegorici in centro, è stata una delle tante conferme che abbiamo registrato. Siamo certi che anche quest’anno la sfilata dei carri e il Carnevale in città sapranno offrire occasioni di divertimento e spensieratezza per grandi e piccoli, trasformando ancora una volta Udine in uno spazio di festa aperto a tutti”.