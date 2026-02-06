Sono molte le novità della 32esima edizione del Carnevale di Trieste, che è stata presentata oggi (venerdì 6 febbraio) presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’Assessore comunale alla Cultura e Turismo, Giorgio Rossi con il consigliere comunale Stefano Bernobich alla presenza della Presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Alessandra Orlich, dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, della Presidente di APD Miramar, Francesca Stefani e dell’ex Presidente dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Mario Vascotto e di alcuni dei rappresentanti dei Rioni cittadini.

Grazie al sostegno del Comune di Trieste, co-organizzatore e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche quella del 2026 sarà un’edizione ricca di iniziative e divertimento.

Tra le principali novità spicca il gemellaggio con il Carnevale Muggesano che vedrà presenti alla cerimonia di Consegna delle Chiavi della Città anche Re e Madrina 2025 del Carnevale di Muggia.

“Il Carnevale di Trieste 2026 – ha dichiarato la presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio Cittadino, Alessandra Orlich – si prepara a vivere una nuova edizione all’insegna del rinnovamento e della collaborazione. Quest’anno l’organizzazione è stata affidata al nuovo Direttivo, guidato dalla sottoscritta, affiancata dai qui presenti vicepresidente Fabrizio Bonazza e tesoriere Raffaella Longo. Una squadra che, in questi mesi, ha lavorato con impegno per strutturare un programma chiaro, coordinato e rispettoso della tradizione, portando nuova energia nella gestione della manifestazione. Fondamentale è stato il contributo dei responsabili dei vari rioni, che hanno affiancato il Direttivo sin dalle prime fasi operative. Grazie alla loro presenza costante sul territorio, alla loro esperienza e al loro spirito di collaborazione, è stato possibile organizzare un’edizione solida, partecipata e capace di coinvolgere un numero crescente di cittadini e volontari. Il lavoro svolto ha permesso di consolidare le attività storiche del Carnevale e di introdurre alcune novità pensate per valorizzare il ruolo dei rioni e rendere la manifestazione ancora più vicina alla città. L’impegno congiunto ha dato vita a un percorso organizzativo che oggi arriva alle sue fasi finali, con tutte le componenti pronte a dare il via a un Carnevale che si preannuncia ricco, ordinato e sentito. Con questa edizione Trieste si prepara a celebrare una festa che unisce tradizione, partecipazione e senso di comunità, grazie al lavoro svolto insieme e alla volontà condivisa di offrire alla città un Carnevale di qualità”.

“Oggi il Carnevale ha una svolta” ha dichiarato l’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, Giorgio Rossi. “Negli ultimi anni, per vari motivi, qualcosa non ha funzionato. Il Carnevale di Trieste è riuscito a galleggiare, ma non certamente a seguire quelle che erano le aspettative di trovare una strada per realizzare un carnevale più conosciuto a livello nazionale e internazionale. Qui vicino abbiamo Muggia che ci insegna come si fa e ha una tradizione cinquantennale. Dobbiamo seguire quella strada, questo cambiamento al vertice ci dà le giuste garanzie e per questo abbiamo deciso di rilanciare convintamente l’iniziativa”. “Oggi – ha continuato Rossi – sono molto contento sia per la qualità del programma del Carnevale di Trieste, migliore dei precedenti che abbiamo co-organizzato, che per la stretta relazione con il Carnevale di Muggia e con il Carnevale Carsico, che ci permette uscire dai nostri confini, lavorare e programmare insieme e evitare che gli eventi possano sovrapporsi”.

L’assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti ha rimarcato la necessità di fare sistema con Muggia e ha posto l’ambizioso obiettivo di far diventare Trieste una località scelta dai turisti anche per il suo carnevale.

“Il gemellaggio con Muggia – ha dichiarato – è estremamente positivo e gioverà a entrambe le manifestazioni. Gli eventi carnevaleschi sono diventati elementi d’attrazione turistica. Il nostro obiettivo non è puntare solo alla riuscita di questa edizione, ma lavorare insieme per attirare l’attenzione del grande pubblico, facendo qualcosa di nuovo che contribuisca ad aumentare l’incoming turistico regionale”.

Il Carnevale di Trieste 2026 prenderà ufficialmente il via domenica 8 febbraio in concomitanza con la Bavisela di Carnevale infatti con la tradizionale cerimonia di consegna delle Chiavi della Città, alle ore 10.00 in piazza dell’Unità d’Italia, da parte dell’Assessore comunale alla Cultura e Turismo, Giorgio Rossi a Re e Regina, Alessandro Tramarin e Gabriella Zorzenoni del rione di Barriera Vecchia, alla presenza della Presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio dei Rioni, Alessandra Orlich e del Presidente onorario Roberto de Gioia. A suggellare il gemellaggio con il Carnevale Muggesano saranno il Re, Giovanni Derin e la Madrina 2025, Debora Maier e l’ex Presidente dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Mario Vascotto. Presenterà la cerimonia Gerry Zannier e i protagonisti saranno accompagnati dalla Banda I Fa Fraja.

In precedenza, Re e Regina daranno il via alla Bavisela di Carnevale 2026, evento promosso da APD Miramar e ASD Trieste Atletica APS in co-organizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con il Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino che combina la gioia del Carnevale e la passione per lo sport alla beneficenza a favore della Fondazione Burlo Garofolo. Il Carnevale diventa così una festa che unisce, emoziona e aiuta.

Il Carnevale di Trieste 2026 infatti non è solo festa, colori e tradizione, ma anche un’importante occasione di solidarietà e attenzione verso chi ne ha più bisogno. In occasione della sfilata principale, il Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino promuove una raccolta fondi a favore dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Infantile Burlo Garofolo, eccellenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale per la cura dell’infanzia. I cittadini potranno assistere alla sfilata seduti in tribuna in una posizione privilegiata, con accesso tramite contributo solidale libero a partire da 5 euro che sarà interamente devoluto all’Ospedale Infantile Burlo Garofolo. I proventi raccolti contribuiranno a sostenere progetti e iniziative dedicate ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo un aiuto concreto in un momento delicato. Attraverso questa iniziativa, il Carnevale di Trieste intende trasformare la gioia della festa in un gesto di vicinanza e responsabilità sociale. Partecipare significa vivere il Carnevale da protagonisti, condividendo la magia della sfilata e sostenendo una causa importante. Per informazioni e adesioni: +39 351 3140018.

L’allestimento della tribuna è stato reso possibile grazie agli sponsor Utilgraph, Alexa Security, Bonazza Autotrasporti, Brada Impex, Il Riciclo, BLIZ Auto e Security e Servizi. Omaggi al pubblico in tribuna saranno offerti da Recoaro, Bepi Tosolini ed Eppinger.

Tra le novità 2026 spicca anche il ritorno del Concorso fotografico, dedicato agli appassionati di fotografia non professionisti che desiderano catturare l’anima della festa con uno scatto spontaneo, autentico e pieno di colore, lanciato dal Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino in collaborazione con Foto Mauro.

Durante la sfilata del Martedì grasso ogni partecipante potrà immortalare ciò che più lo emoziona. Le fotografie saranno valutate da una giuria e i vincitori verranno premiati successivamente. Le categorie in gara sono tre: La miglior foto – Maschera, La miglior foto – Carro allegorico e La miglior foto – Gruppo mascherato.

I premi saranno messi a disposizione da Il Meridiano di Trieste e Gorizia, che aderisce con grande piacere a questa iniziativa del Carnevale di Trieste 2026, sostenendo e valorizzando il talento degli appassionati di fotografia. Le immagini selezionate saranno poi esposte in una mostra fotografica dedicata al Carnevale che si terrà nei mesi successivi: un’occasione per dare visibilità agli scatti più significativi e raccontare la festa attraverso gli occhi dei partecipanti.

Partecipare è semplice: basta compilare la scheda d’iscrizione che i trova sulla brochure del Carnevale e inviarla a: concorso.carnevaleditrieste@gmail.com, oppure tramite il QR CODE presente sulla brochure; la brochure è in distribuzione presso le attività aderenti e i punti di informazione turistica cittadini o scaricabile da: http://bit.ly/3NYKs11. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni scrivere su WhatsApp al numero +39 351 3140018.

Secondo tradizione, quello di Trieste è da sempre il Carnevale dei più piccoli e anche quest’anno saranno soprattutto i bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e dei Ricreatori comunali i veri protagonisti della festa.

A grande richiesta, anche quest’anno per i più piccoli sarà prevista l’animazione in piazza con la Baby Dance.

Corsi mascherati e sfilate rionali che vedranno come protagonisti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e i bambini dei Ricreatori comunali sono in programma, come di consueto, per un’intera settimana a Servola, San Giacomo, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura.

Il Carnevale si festeggerà con la partecipazione dei bambini e ragazzi di varie età secondo un nutrito programma, che culminerà venerdì 13 febbraio con la Sfilata dei Ricreatori che, dalle ore 16.30 partirà dal Ricreatorio Gentilli di Servola. In caso di maltempo, la sfilata sarà rimandata a lunedì 16 febbraio alle ore 10.00.

Il momento centrale e più atteso della manifestazione sarà il consueto Corso Mascherato, che sfilerà nelle vie del centro e offrirà al pubblico nuove sorprese ed emozioni. Si preannuncia come sempre numerosa la presenza di maschere che si potranno iscrivere gratuitamente: gruppi e singoli, adulti e soprattutto bambini: la vera anima del Carnevale di Trieste!

Saranno sette quest’anno i rioni che parteciperanno al Corso Mascherato. Eccoli in ordine di sfilata con i relativi temi proposti:

Barriera Vecchia – Legolandia con l’accompagnamento musicale della Vecia Trieste, Banda ufficiale del Carnevale di Trieste

Valmaura – Andale Andale Andale… Valmaura arriba arriba arriba con l’accompagnamento musicale della Banda Arcobaleno

Borgo S. Sergio – Vichinghi… e non solo con l’accompagnamento musicale della Banda Pihalni Orkester di Vogrsko

Città Vecchia San Giusto – Atlantide con l’accompagnamento musicale della Banda Vikings e della Drumsquad

San Giacomo – La Revolucìon Mexicana con l’accompagnamento musicale della Banda d’Ottoni della Comunità Italiana di Buje e di Alex DJ

Servola – Cerchi, sfere e pois con l’accompagnamento musicale della Banda Refolo

Roiano – Il numero sette con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Santa Barbara

Il percorso del colorato serpentone sarà lo stesso delle passate edizioni. La sfilata, presentata per il tredicesimo anno consecutivo dallo speaker Maurizio Testi, che sarà affiancato per l’occasione da un personaggio amatissimo dal pubblico triestino, Siora Jolanda, partirà da piazza Oberdan e si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani, Corso Italia e piazza della Borsa per sfociare in piazza dell’Unità d’Italia, dove si concluderà. Ad attendere le maschere e accompagnare il pubblico in attesa delle premiazioni sarà l’animazione a cura dello Showman Mauro Manni.

Le iscrizioni, gratuite, per le categorie singoli, coppie e gruppi (adulti e bambini) si potranno effettuare al numero WhatsApp +39 351 3140018 entro il 16 febbraio.

Il ritrovo è fissato per martedì 17 febbraio alle ore 13.30 in piazza Oberdan. Inizio della sfilata alle ore 14.00.

Le premiazioni del 32° Corso Mascherato avranno luogo venerdì 10 aprile in orario pomeridiano nella Sala del Consiglio comunale.

Si entrerà nel vivo dei festeggiamenti giovedì 12 febbraio con la Sfilata delle scuole di San Giacomo e Servola.

A San Giacomo, con partenza alle ore 10.00, gli alunni sfileranno accompagnati dalla Drumsquad e della Banda Berimbau. Alle ore 10.30 invece partiranno gli allievi delle scuole di Servola, che saranno accompagnati nella loro sfilata dalla Banda Refolo.

Sempre a Servola, alle ore 15.30, si snoderà il consueto e immancabile “Corso delle Serve”, una delle più antiche tradizioni carnascialesche che da sempre si tiene sul colle triestino, denominato non a caso il “Paese del Carnevale”. Richiamandosi alla consuetudine delle balie che portavano a spasso i figli dei signorotti, qui “cullati” su esilaranti carrozzine, sarà accompagnato dalla Banda Refolo e partirà dal Ricreatorio Gentilli.

Venerdì 13 febbraio in Barriera Vecchia, alle ore 10.00, con partenza dalla scuola Gaspardis di via Donadoni e l’accompagnamento della Banda Refolo e della Banda Berimbau si terrà la tradizionale sfilata delle scuole del rione in collaborazione con la V Circoscrizione, che si concluderà con una festa finale nell’oratorio San Vincenzo de’ Paoli.

Ancora venerdì 13 febbraio, alle 10.00, nel rione di Borgo San Sergio prenderà il via la sfilata delle scuole con accompagnamento musicale della Drumsquad e della Banda Vikings. All’arrivo, nel campetto della Parrocchia di San Sergio Martire, li attenderà l’animazione di Mauro Manni.

Nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio alle ore 14.30 prenderà il via invece la sfilata rionale di Valmaura con accompagnamento musicale della Banda Refolo. Partenza dal bar Moreno e conclusione al campo di calcio di via Pantaleone.

Alle ore 16.30, a Servola, sfileranno i Ricreatori comunali, con partenza e festa finale al Ricreatorio Gentilli.

Sabato 14 febbraio, alle ore 15.00, a Roiano, con ritrovo alle ore 14.30 al Centro Giovanile di via Moreri 22, si svolgerà la Sfilata rionale con accompagnamento della Filarmonica di Santa Barbara. A seguire, le premiazioni del 26° Concorso mascherato a tema libero e la festa al Centro Giovanile.

Domenica 15 febbraio, alle ore 15.00, a Servola si svolgerà il Corso Mascherato rionale aperto a tutti con maschere e carri e l’accompagnamento musicale della Banda Refolo.

E si arriva così al momento più atteso, quello di martedì 17 febbraio, con il 32° Corso mascherato che è aperto a tutti e che prenderà il via alle ore 14.00 da Piazza Oberdan. La sfilata sarà commentata dallo speaker Maurizio Testi affiancato da Siora Jolanda.

Ultimo spettacolare atto del Carnevale, il Mercoledì delle Ceneri con il rituale Funerale che si terrà a Servola, dove il Corteo funebre con l’accompagnamento della Banda Refolo partirà alle 15.30 con moglie, amante e figli addolorati per concludersi con il consueto e pittoresco rogo.

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sulla manifestazione, le foto e gli eventi in programma, anche quest’anno, saranno disponibili sulla pagina facebook “Il Carnevale di Trieste”. La brochure, contenente anche le schede di iscrizione, è consultabile al link http://bit.ly/3NYKs11.

PROGRAMMA DEL CARNEVALE DI TRIESTE 2026

Domenica 8 febbraio

Piazza dell’Unità d’Italia Ore 10.00 Consegna delle chiavi della Città a Re e Regina del Carnevale

Giovedì 12 febbraio

San Giacomo Ore 10.00 Sfilata delle scuole con la musica della Drumsquad e della Banda Berimbau

Servola Ore 10.30 Sfilata delle scuole con la Banda Refolo



Servola Ore 15.30 “Corso delle Serve” con partenza dal Ricreatorio Gentilli e sfilata per le vie del rione delle Balie e dei Bambini accompagnati dalla Banda Refolo

Venerdì 13 febbraio

Barriera Vecchia Ore 10.00 Sfilata delle scuole con la Banda Refolo e la Banda Berimbau

Borgo San Sergio Ore 10.00 Sfilata delle scuole con l’accompagnamento della Drumsquad e della Banda Vikings e arrivo al campetto della Parrocchia di San Sergio Martire dove si terrà la festa finale con animazione a cura di Mauro Manni.

Valmaura Ore 14.30 Sfilata rionale con la Banda Refolo con partenza dal bar Moreno e arrivo al campo di calcio di Giarizzole

Servola Ore 16.30 Sfilata dei Ricreatori comunali dal titolo “13 modi di RicreArti” con partenza dal Ricreatorio Gentilli (in caso di maltempo la sfilata sarà recuperata lunedì 16 febbraio alle ore 10).

Sabato 14 febbraio

Roiano Ore 15.00 Sfilata rionale accompagnata dalla Filarmonica di Santa Barbara per le vie del rione con festa finale con dolci e cioccolata per tutti al Centro Giovanile di via Moreri, 22 dove, dalle ore 16.00 si terrà anche la Premiazione del 26° Concorso mascherato a tema libero

Piazza Unità d’Italia Ore 15.00 – 17.00 Baby dance e animazione

Domenica 15 febbraio



Piazza Unità d’Italia Ore 10.00 – 12.00 Baby dance e animazione

Servola Ore 15.00 Corso Mascherato Servolano con l’accompagnamento musicale della Banda Refolo

Martedì 17 febbraio



Piazza Oberdan Ore 14.00 Partenza del “32° Corso Mascherato” per le vie del centro con arrivo in Piazza dell’Unità d’Italia (a seguire, dopo la sfilata, animazione a cura dello Showman Mauro Manni)

Mercoledì 18 febbraio

Servola Ore 15.30 Funerale del Carnevale con la Banda Refolo