Carnevale di Trieste. Il programma della festa

Trieste è pronta a ospitare la 31esima edizione del Corso Mascherato. Grazie al sostegno del Comune di Trieste, co-organizzatore dell’evento, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla collaborazione di Trieste Trasporti, anche quella del 2025 un’edizione ricca di iniziative e divertimento.

Il momento centrale e più atteso della manifestazione sarà il consueto Corso Mascherato, che sfilerà nelle vie del centro e offrirà al pubblico nuove sorprese ed emozioni. Non ci saranno i carri a causa dei lavori in Porto Vecchio-Porto Vivo dove ha sede il capannone per il loro allestimento e pertanto il Palio quest’anno non verrà assegnato, ma il divertimento sarà comunque assicurato grazie alla sempre numerosa presenza di maschere che si potranno iscrivere gratuitamente: gruppi e singoli, adulti e soprattutto bambini: la vera anima del Carnevale di Trieste!

Ritorna, dopo il successo del primo anno, anche la sfilata delle scuole, che per la seconda volta si svolgerà a San Giacomo giovedì 27 febbraio.

Il Carnevale di Trieste 2025 ha preso ufficialmente il via venerdì 21 febbraio con la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della Città in piazza dell’Unità d’Italia da parte del Presidente del Consiglio comunale, Francesco di Paola Panteca assieme al Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti alla presenza della Presidente, Sabrina Iogna Prat e del Presidente onorario del Comitato di Coordinamento del Carnevale di Trieste e per il Palio cittadino, Roberto de Gioia a Re e Regina provenienti quest’anno dal rione di Roiano in occasione della sfilata delle Guggenband partecipanti al Carnevale Europeo organizzato nell’ambito di “Go!2025”.

Re e Regina erano anche presenti domenica alla partenza della Bavisela di Carnevale 2025, evento che combinava la gioia del Carnevale, la passione per lo sport alla beneficenza a favore della Fondazione Burlo Garofolo.

Secondo tradizione, quello di Trieste è da sempre il Carnevale dei più piccoli e anche quest’anno saranno soprattutto i bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e dei Ricreatori comunali i veri protagonisti della festa. Il Carnevale si festeggerà con la partecipazione di tutti i bambini iscritti di varie età secondo un nutrito programma, che culminerà venerdì 28 febbraio con la Sfilata dei Ricreatori che, dalle ore 17.00, partirà dal Ricreatorio Gentilli di Servola. In caso di maltempo, la sfilata sarà rimandata al 3 marzo alle ore 10.00.

Corsi mascherati e sfilate rionali, che vedranno come protagonisti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e i bambini dei Ricreatori comunali, sono in programma, come di consueto, per un’intera settimana: a Servola, San Giacomo, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura.

Saranno sette quest’anno i rioni che parteciperanno al Corso Mascherato. Eccoli in ordine di sfilata con i relativi temi proposti:

Roiano – La storia del pan contada da Roian

Barriera Vecchia – Animali da Fiaba

Valmaura – El genio del Triestin sempre col morbin…

San Giacomo – Mexicanos en Trieste

Cittavecchia San Giusto – Comunque vada sarà un su…cess

Borgo San Sergio – Bacoli, mussati e creature fantastiche del sottoBorgo

Servola – Energia de Servola

Il percorso del colorato serpentone sarà lo stesso delle passate edizioni, dimostratosi, oltre che suggestivo, anche il più congeniale. La sfilata, presentata per il dodicesimo anno consecutivo dallo speaker Maurizio Testi, affiancato quest’anno in piazza della Borsa dallo Showman Mauro Manni, storico animatore di piazza dell’Unità d’Italia, partirà da piazza Oberdan e si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani, Corso Italia e piazza della Borsa per sfociare in piazza dell’Unità d’Italia, dove si concluderà.

Le iscrizioni, gratuite, per le categorie singoli, coppie e gruppi (adulti e bambini) si potranno effettuare al numero WhatsApp 351 3140018 attivo dal 27 febbraio al 2 marzo.

Si entrerà nel vivo dei festeggiamenti giovedì 27 febbraio con la sfilata delle scuole a San Giacomo alle ore 10.00 e la Sfilata delle scuole dell’infanzia e scuole primarie a Servola, alle ore 10.30.

Sempre a Servola, ma nel pomeriggio, alle ore 15.30, si snoderà il consueto e immancabile “Corso delle Serve”, una delle più antiche tradizioni carnascialesche che da sempre si tiene sul colle triestino, denominato non a caso il “Paese del Carnevale”. Richiamandosi alla consuetudine delle balie che portavano a spasso i figli dei signorotti, qui “cullati” su esilaranti carrozzine, sarà accompagnato dalla Banda Refolo e partirà dal Ricreatorio Gentilli.

Venerdì 28 febbraio in Barriera Vecchia, alle ore 10.00, con partenza dalla scuola Gaspardis di via Donadoni e l’accompagnamento della Banda Refolo, si terrà la tradizionale sfilata delle scuole del rione in collaborazione con la V Circoscrizione, che si concluderà con una festa finale nell’oratorio San Vincenzo de’ Paoli.

Ancora venerdì, alle 10.00, nel rione di Borgo San Sergio prenderà il via la sfilata delle scuole con accompagnamento musicale dell’Associazione Tritono e della Drumsquad. Premiazioni e festa finale nel campetto della Parrocchia di San Sergio Martire con l’animazione di Mauro Manni.

Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 14.00 prenderà il via invece la sfilata rionale di Valmaura con accompagnamento musicale della Banda Refolo e il gruppo delle zumbere Le Mule Geniali. Partenza dal bar Moreno e conclusione al campo di calcio di via Pantaleone.

Alle ore 17.00, a Servola, sfileranno i Ricreatori comunali, con partenza e festa finale al Ricreatorio Gentilli.

Sabato 1° marzo, alle ore 15.00, a Roiano, con ritrovo alle ore 14.30 al Centro Giovanile di via Moreri 22, si svolgerà la Sfilata rionale con accompagnamento della Filarmonica di Santa Barbara. A seguire, le premiazioni del 25° Concorso mascherato a tema libero e la festa al Centro Giovanile.

Domenica 2 marzo, alle ore 15.30, a Servola si svolgerà il Corso Mascherato rionale aperto a tutti con l’accompagnamento musicale della Banda Refolo.

E si arriva così al momento più atteso, quello di martedì 4 marzo, con il 31° Corso mascherato che è aperto a tutti e che prenderà il via alle ore 14.00 da Piazza Oberdan. La sfilata sarà commentata dallo speaker Maurizio Testi affiancato dallo Showman Mauro Manni.

In serata, la festa si sposterà a Servola dove, alle 24.00, si terrà la Veglia funebre al povero Cornelio.

Ultimo spettacolare atto del Carnevale, il Mercoledì delle Ceneri con il rituale Funerale che si terrà a Servola, dove il Corteo funebre partirà alle 15.30 con moglie, amante e figli addolorati per concludersi con il consueto e pittoresco rogo.

Il Carnevale di Trieste è organizzato dal Comitato di Coordinamento del Carnevale di Trieste e per il Palio cittadino con il contributo e la coorganizzazione del Comune di Trieste.

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sulla manifestazione, le foto e gli eventi in programma, anche quest’anno, saranno disponibili sulla pagina facebook “Il Carnevale di Trieste”.

PROGRAMMA DEL CARNEVALE DI TRIESTE 2025

Giovedì 27 febbraio

San Giacomo Ore 10.00 Sfilata delle scuole

Servola Ore 10.30 Sfilata delle scuole

Servola Ore 15.30 “Corso delle Serve” con partenza dal Ricreatorio Gentilli e sfilata per le vie del rione delle Balie e dei Bambini accompagnati dalla Banda Refolo

Venerdì 28 febbraio

Barriera Vecchia Ore 10.00 Sfilata delle scuole con la Banda Refolo

Borgo San Sergio Ore 10.00 Sfilata delle scuole con festa finale nel campetto della Parrocchia di San Sergio Martire con animazione a cura di Mauro Manni

Valmaura Ore 14.30 Sfilata rionale con la Banda Refolo e il gruppo delle zumbere Le Mule Geniali con partenza dal bar Moreno e arrivo al campo di calcio di Giarizzole

Servola Ore 17.00 Sfilata dei Ricreatori comunali con partenza dal Ricreatorio Gentilli

Sabato 1° marzo

Roiano Ore 15.00 Sfilata rionale accompagnata dalla Filarmonica di Santa Barbara con ritrovo alle ore 14.30 al Centro giovanile di via Moreri, 22 dove si terrà la festa finale. Seguiranno alle ore 16.00 la Premiazione del 25° Concorso mascherato a tema libero e la festa con accompagnamento musicale

Domenica 2 marzo

Servola Ore 15.30 Corso Mascherato Servolano

Martedì 4 marzo

Piazza Oberdan Ore 14.00 Partenza del “31° Corso Mascherato” per le vie del centro con arrivo in Piazza dell’Unità d’Italia

Servola Ore 24.00 Veglia funebre al povero Cornelio

Mercoledì 5 marzo

Servola Ore 15.30 Funerale del Carnevale