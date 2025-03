Carnevale: lunedì 3 marzo a partire dalle ore 14.30 i carri allegorici a Udine

Dopo 15 anni di assenza, la sfilata dei carri allegorici torna a Udine per arricchire in grande stile il ricco programma del carnevale udinese. Lunedì 3 marzo, vigilia di martedì grasso, sarà la data del grande ritorno della coloratissima parata dei carri allegorici. Un grande mix di colori, musica, coinvolgimento pronto ad attraversare il centro storico cittadino all’insegna del divertimento.

Le parole del Vicesindaco Alessandro Venanzi

“Ci tenevamo a riportare la sfilata dei carri allegorici in città dopo un’assenza così lunga”, ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Turistico ed Economico di Udine, Alessandro Venanzi. “Si tratta di un evento che gli udinesi, ormai cresciuti, ricordano con grande affetto e siamo felici di regalare questo momento di festa anche alle famiglie e ai bambini di oggi. Ringrazio il lavoro degli uffici comunali e degli organizzatori che hanno reso possibile questo ritorno. Per noi eventi come questo sono opportunità uniche per valorizzare lo spirito di comunità che contraddistingue la nostra città e attraverso le maschere, la musica e i coloratissimi carri, lo potremo fare ancora una volta in una veste insolita”, ha aggiunto il vicesindaco Venanzi. “Finalmente, dopo tanti anni, potremo rivivere questa tradizione nel nostro centro storico”.

ANTEPRIMA carnevale

La parata

Lunedì prossimo, a partire dalle ore 14.30, Lucrezia Mangilli, udinese Miss Mondo Italia 2024 eletta quest’anno “Regina del Carnevale”, darà il via alla sfilata aprendo le strade del centro storico udinese all’invasione di maschere e gruppi festosi.

Al tour mascherato parteciperanno circa una trentina di gruppi provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto, portando balli, musica e tanto divertimento nelle vie del centro storico. Ma grande partecipazione anche da parte dei gruppi afferenti alle borgate cittadine, tra i quali, ad oggi, si possono già annoverare i gruppi mascherati di Borgo Pracchiuso, quello della Parrocchia S. Andrea Apostolo e “Tierra Caliente” che farà ballare gli udinesi in maschera con ritmi e sonorità internazionali dalla Colombia, Perù, Brasile, Rep. Dominicana, da Tunisia, Algeria, Albania e Nigeria.

Tanti i soggetti e i temi che sfileranno lungo le vie del centro, dalla musica ai personaggi delle fiabe dell’infanzia, dagli elementi naturali ai personaggi della storia, passando attraverso la danza, parodie, le maschere della tradizione e gli eroi ed eroine contemporanee.

All’evento udinese, parteciperanno inoltre anche il presidente della FECC (Federation of european carnival cities) Germania e la presidente della FECC Croazia, responsabile del Carnevale di Fiume – Rijeka, uno dei maggiori carnevali europei, conferendo all’attesa manifestazione anche un respiro internazionale.

Il percorso

Il percorso della sfilata si snoderà attraverso le principali vie e piazze del centro storico. La partenza sarà in via Gemona. La coloratissima carovana farà tappa poi in piazza San Cristoforo, riva Bartolini e piazzetta Marconi, portando in seguito la festa lungo tutta via Mercatovecchio. I carri passeranno naturalmente anche nella centralissima piazza Libertà, davanti alla giuria che decreterà in seguito il gruppo mascherato più stravagante, concludendo il percorso in via Vittorio Veneto.

L’organizzazione rende noto infine che eventuali richieste di partecipare alla sfilata da parte di altri gruppi spontanei potranno essere recapitate all’indirizzo mail mascherataudinese@gmail.com oppure, via WhatsApp, al numero 331.8418444