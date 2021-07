Carrello online, la spesa arriva a casa

Non solo oggetti elettronici: anche la spesa alimentare si sposta sempre più dai negozi fisici a quelli virtuali. In particolare, nel 2019 è stato il settore che ha registrato la crescita più sostenuta, con un +39% a fronte del +15% dell’e-commerce nel suo complesso. Quindi, pur rimanendo un mercato dal valore relativamente basso, è in costante aumento. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, che sottolinea come oggi il 68% degli italiani ha la possibilità di accedere al servizio della spesa online. Un dato, anche questo, che continua a crescere.

STIAMO IN CASA: SPOPOLA LA SPESA ONLINE

E il 2020 potrebbe rappresentare davvero l’anno del boom definitivo, anche a causa dell’emergenza coronavirus che ha spinto tantissimi italiani ad avvicinarsi al servizio di spesa online, per limitare al minimo il rischio contagio. E così nei giorni della quarantena si sono registrate tantissime richieste, rendendo difficile trovare spazi per la consegna e mandando spesso in tilt le piattaforme dedicate, non abituate a supportare una tale mole di accessi. Ma una volta tornati alla normalità, la spesa online potrebbe diventare una consuetudine anche per chi prima non ne aveva mai usufruito.Stesso discorso per FoodRacers, Just Eat e gli altri servizi di Food Delivery, che hanno consentito a molti ristoranti e pizzerie di continuare a lavorare, anche se a ritmo ridotto.

HEALTHY FOOD

E poi c’è il capitolo dell’healthy food: un numero crescente di persone è attento alla linea e all’alimentazione, consapevole che uno stile di vita e una nutrizione corrette siano alleate di un buon stato di salute. Così si moltiplicano anche i servizi di consegne a domicilio di alimenti sani. Una soluzione perfetta per chi deve restare in casa, ma al tempo stesso vuole restare in forma.