Case in affitto Udine: dove conviene e perché?

Siete alle prese con la ricerca di una casa in affitto ad Udine? Gli aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie un immobile in cui andare a vivere sono molteplici e non conviene mai sottovalutarli. In particolare, vale sempre la pena prestare attenzione alla zona della città in cui andare a vivere perché non tutte si possono considerare sulla stesso livello. Per quanto riguarda l’offerta delle case in affitto Udine vanta un’ampia scelta, dunque non avrete certo difficoltà nel trovare appartamenti disponibili. Il nostro consiglio però è quello di effettuare una prima scrematura in base al quartiere della città, escludendo tutte quelle case che si trovano in una zona poco appetibile per le vostre esigenze.

Vediamo insieme dove conviene cercare casa in affitto ad Udine e perché.

Centro storico di Udine: il cuore della città

Sicuramente il centro storico è la parte della città più bella ed affascinante. Qui si concentrano tutte le attrazioni culturali e sono diversi i turisti che visitano questa zona, perché ricca di monumenti oltre al famosissimo castello che domina tutto il centro storico. Affittare un appartamento da queste parti però non sempre si rivela la scelta più azzeccata, quindi non lasciatevi ammaliare dalla bellezza di quest’area, che sicuramente è la più curata di Udine.

Certo, vivere in centro significa avere tutti i servizi sempre a portata di mano, potersi spostare spesso a piedi o in bicicletta senza dover prendere l’auto ed essere immersi in un contesto urbano effettivamente gradevole.

Affittare un appartamento in questa zona della città però è anche decisamente più impegnativo a livello economico, perché come potete ben immaginare i prezzi sono più alti nel centro storico. Bisogna dunque essere disposti a spendere cifre di un certo peso.

San Gottardo: il quartiere immerso nel verde

Un quartiere che merita di essere preso in considerazione è San Gottardo, che si trova nella parte orientale di Udine. Si tratta di una zona residenziale molto tranquilla, in cui si trovano varie tipologia di immobili: non solo appartamenti ma anche diverse case indipendenti con giardino o villette a schiera. San Gottardo è spesso scelto dalle famiglie con bambini, perché in questo quartiere i servizi principali non mancano ma si gode di una maggior tranquillità rispetto al centro di Udine, sicuramente più trafficato e caotico.

Altro aspetto importante riguarda il prezzo degli appartamenti in affitto, che a San Gottardo è decisamente più basso e conveniente rispetto al centro storico di Udine. Se dunque non volete spendere cifre esagerate e preferite vivere in un contesto immerso nel verde, tranquillo e curato, vi conviene prendere in considerazione questo quartiere residenziale perché potrebbe rivelarsi perfetto.

Rizzi: il quartiere residenziale economico

Altro quartiere da non scartare a priori è Rizzi, che si trova nella parte nord-occidentale di Udine e anche qui a dominare è la tranquillità. I prezzi degli affitti sono tra i più economici, ma c’è ancora qualche problemino di viabilità in questa zona, che non si può considerare proprio la migliore specialmente per una famiglia con dei bambini. Di certo però vale la pena prenderla in considerazione se si ha un budget ristretto.