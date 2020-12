Cashback, da martedì 8 al via

Al via da domani, 8 dicembre, e fino al 31 dicembre la fase sperimentale del programma Cashback, la spinta all’uso di carta di credito e bancomat del Piano Cashless studiato dal governo. Da questa data infatti, previa iscrizione al programma, effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici).

Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online. Dal primo gennaio 2021, quindi, entrerà a regime il programma Cashback.

COME PARTECIPARE – Assicurati di avere SPID (la tua identità digitale) o, in alternativa, la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio. Scarica l’App IO: dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet, devi effettuare l’accesso tramite le tue credenziali SPID oppure con la tua CIE abbinata al PIN. Puoi registrarti al Programma Cashback anche tramite la tua banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento. In fase di registrazione al Cashback, dovrai inserire: gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sul tuo account Satispay. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa; il codice IBAN del tuo conto su cui vuoi ricevere i rimborsi.

Se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia, puoi ottenere un rimborso per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) sul territorio nazionale con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online.

Il programma si articola in quattro periodi, ciascuno indipendente dagli altri:

il primo periodo sperimentale detto “Extra Cashback di Natale” , inizia l’8dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020

detto , inizia l’8dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020 i tre periodi successivi durano sei mesi: 1° Semestre dal 1/1/2021 al 30/6/2021 2° Semestre dal 1/7/2021 al 31/12/2021 3° Semestre dal 1/1/2022 al 30/6/2022



COME SONO EROGATI I RIMBORSI – Riceverai i rimborsi del Programma Cashback con un bonifico sull’IBAN che hai indicato in fase di registrazione o in un momento successivo. Per ricevere l’Extra Cashback di Natale (8-31 dicembre 2020) è necessario comunicare l’IBAN entro la fine di dicembre 2020.

Cashback ed Extra Cashback di Natale

10% sul tuo acquisto, se raggiungi il numero minimo di transazioni

Per ogni periodo del programma, puoi ottenere un rimborso massimo di € 150, pari a €300 annui. Non c’è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate ai fini del Cashback, ti fa accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di €15 per singola transazione. Otterrai il cashback accumulato solo se alla fine del periodo avrai raggiunto il numero minimo di transazioni valide:

nel periodo sperimentale , detto “Extra Cashback di Natale” , il numero minimo è di 10 transazioni ;

, detto , il numero minimo è di ; per ciascuno dei tre semestri successivi, il numero minimo è di 50 transazioni.

Dal 1° di gennaio 2021, se superi la soglia massima di rimborso di € 150, le tue transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al “Super Cashback”.

Al termine di ciascun periodo, si conclude il calcolo delle transazioni che ti consentono di ottenere i relativi rimborsi e si riparte da zero all’avvio del periodo successivo

Super Cashback

€ 1500 a semestre ai 100mila partecipanti con più transazioni

Oltre al Cashback, a partire dal 1° gennaio 2021 i primi 100mila partecipanti che, nel singolo semestre di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento registrati ai fini del Programma, ricevono un Super Cashback di €1500. Anche in questo caso, non c’è un importo minimo di spesa.