CCCP ULTIMA CHIAMATA: 18 luglio 2025 a Piazzola sul Brenta l’ultimo concerto nel Nordest

Dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR”, il tour della scorsa estate nelle principali rassegne italiane e l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – saliranno sul palco per un’ultima chiamata.

A 40 anni dalla pubblicazione del primo singolo “Ortodossia”, i CCCP – Fedeli alla linea lo scorso anno si sono riuniti dimostrando che non era un’operazione nostalgica, ma il loro modo per provare a parlare anche al mondo di oggi e lo hanno fatto con una serie di attività e di concerti, tra il sacro e il profano, dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” è risuonato attuale, come non mai. E, la prossima estate, risuonerà ancora, per l’ultima volta: il tour prenderà il via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma e venerdì 18 luglio 2025 arriverà all’Anfiteatro Camerini a Piazzola sul Brenta (PD), per l’ultimo concerto della band nel Nordest – organizzato da VignaPR e ZEDLive in collaborazione con Musiche Metropolitane – un appuntamento che si preannuncio unico e storico sin dall’odierno annuncio. I biglietti per l’ultima chiamata saranno in vendita dalle ore 12:00 di lunedì 24 febbraio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati ZEDLive.

Erano gli anni ‘80 in tutto il loro splendore

fuoriusciti da televisori grossolani

incastonati in mobili polifunzionali

appena prima dei mercati globali

– produci consuma crepa –

erano gli anni 80, in Occidente

dove tramonta il giorno

dove le cose vanno a compimento.

RIEPILOGO

la Benemerita Soubrette e l’artista del popolo

la chitarra grattugiata e l’urlato declamante

bestie da palcoscenico in vita vivente

Ciò che fu, ciò che è stato

Che è, ciò che scampato.

In FEDELTÀ la LINEA c’è.

Ecco il calendario completo di “CCCP – ultima chiamata”, il tour ideato e curato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti:

30 giugno – ROMA – Circo Massimo

3 luglio – MILANO – Castello di Legnano di Legnano

8 luglio – NAPOLI – Ex Base Nato

12 luglio – BARI – Fiera del Levante, nell’ambito del Locus Festival

18 luglio – PADOVA – Anfiteatro Camerini– Piazzola sul Brenta

24 luglio – RIMINI – Piazzale Federico Fellini

30 luglio – TAORMINA – Teatro Antico di Taormina

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 febbraio 2025 sui circuiti di vendita autorizzati.

CCCP – Fedeli alla Linea

ULTIMA CHIAMATA

VENERDÌ 18 LUGLIO 2025 (inizio ore 21:30)

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), Anfiteatro Camerini

Prezzi dei biglietti:

Posto unico in piedi € 42,00 + dp

Tribuna numerata € 50,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 febbraio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati ZEDLive.