Ce crodistu di fA” in tournée in Friuli

“Ce crodistu di fâ?!” in tournée in Friuli. Lo spettacolo, trasposizione in friulano della pièce in lingua frisona “Wat Soesto!” (questo il titolo originale), dopo il successo riscosso al teatro Luigi Bon di Colugna, dove è andata in scena la prima, torna per una serie di repliche ospitate da alcune realtà imprenditoriali del territorio.

TUTTE LE DATE – La produzione del Teatri Stabil Furlan ha iniziato il suo viaggio in Friuli – grazie all’appoggio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, in collaborazione con “Naturalmente da latte friulano” e Compagnia Pier21 – sabato 15 giugno. Le altre date in programma hanno invece subito delle variazioni. Domenica 7 luglio, alle 19, lo spettacolo andrà in scena al Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo (via Casolari, 3). Mentre il 21 luglio, alle 19, sarà allo Spaccio Cospalat di località Fontanabona, Pagnacco (via Mariolins, 79). Infine domenica 28 luglio, alle 19, appuntamento allo Spaccio Cospalat di Loc. Ipplis di Premariacco (Casali Braidis, 7).

LO SPETTACOLO – “Ce crodistu di fâ!” è un monologo in commedia, con battute folgoranti, tradotte, nella versione friulana, da Serena Fogolini. Il protagonista è un coltivatore diretto dei nostri tempi, alle prese con l’antica tradizione contadina del lavoro della terra e con le difficoltà del mondo d’oggi: cambiamenti climatici, lavorativi, burocratici. Temi assai attuali, di spessore, ma proposti senza tralasciare momenti di ironia e riso amaro. Le scene, ricostruite esattamente sul progetto originale, permetteranno una messinscena identica alla versione in lingua frisona, diretta dallo stesso regista Jos Thie, in un rapporto inedito trans-europeo che lega nel lavoro teatrale due lingue minoritarie e due culture che hanno molte cose in comune. Interpreti della versione friulana saranno Federico Scridel e Carla Manzon.

Foto: Glauco Comoretto