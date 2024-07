Cecilia Sala ospite di Lettere Mediterranee a Gradisca d’Isonzo. 18 luglio

Lettere Mediterranee esordisce già GIOVEDÌ 18 LUGLIO con la giornalista di guerra CECILIA SALA , al Nuovo Teatro Comunale (sempre a ingresso libero)

*** Giovedì 25 luglio, a Gradisca d’Isonzo, ad aprire la sezione musica di Onde Mediterranee è Motta che porta tutta la potenza della sua musica dal vivo. Opening act della serata è Rachele Bastreghi, voce dei Baustelle, in un originale Dj Set: l’ingresso alla serata è gratuito con inizio alle ore 20.45 .

Motta, nel suo tour estivo, si esibisce in cornici mozzafiato che fanno da sfondo ad uno spettacolo che riporta gli spettatori – stavolta all’aperto – in quello spazio energico, ma anche intimo che è stato il momento live del tour dell’album “La musica è finita”.

La musica di Motta trova la sua massima espressione sul palco, tra il suo pubblico, dove l’artista crea sempre un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce, concerto dopo concerto, l’anima di chi partecipa.

Valore aggiunto è quello dei musicisti che lo accompagnano in tour. Dopo l’esperienza travolgente sul palco dei Magazzini Generali di Milano a novembre scorso, quest’estate alla band si è aggiunta anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli che inserirà il suo basso all’interno della formazione. Insieme a lei troviamo, Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), da sempre al fianco dell’artista, a cui si sono uniti nei live invernali Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth ed elettronica).



La sezione musicale di Onde Mediterranee attende poi Colapesce Dimartino (opening act Filippo Graziani) venerdì 26 luglio e Fulminacci sabato 27 luglio (biglietti su ticketone.it).



Giovedì 18 luglio inizia alle 20.45 al Nuovo Teatro Comunale il palinsesto di Lettere Mediterranee (tutti gli incontri sono a ingresso libero) con un’ospite d’eccezione: la giornalista de “Il foglio”, inviata di guerra, scrittrice di toccanti racconti, podcaster per Chora Media e noto volto televisivo: Cecilia Sala.

Sala, che è da poco rientrata dall’Ucraina, dà voce alle storie delle nuove generazioni – studenti, giovani professionisti, attivisti – che quotidianamente accompagna tra le bombe e le feste nei Paesi dilaniati dai conflitti. L’incontro porta il titolo di “Stories” di vita in guerra e Cecilia dialoga con Fabiana Martini, giornalista, esperta di geopolitica, coordinatrice di Articolo 21 e segretaria del “Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta”.



A seguire altri incontri di approfondimento (tutti a ingresso libero) con Mariangela Capossela, Max Collini e Arturo Bertoldi, Luca Misculin, Marco Pacini, Piero Pieri e Walter Skerk, Mauro Pescio, Roberto Kersevan e Michele Guerra.

BIGLIETTI ONDE MUSICA



MOTTA

Gradisca d’Isonzo (GO), Arena del Castello

25/07/2024, h 21.00

INGRESSO GRATUITO

COLAPESCE DIMARTINO

Gradisca d’Isonzo (GO), Arena del Castello

26/07/2024, h 21.00

Posto unico in piedi € 30,00 + € 4,50 d.p.

In vendita nel circuito Ticketone



FULMINACCI

Gradisca d’Isonzo (GO), Arena del Castello

27/07/2024, h 21.00

Posto unico in piedi € 25,00 + € 3,75 d.p.

In vendita nel circuito Ticketone



Policy Minori

Nei settori POSTO UNICO IN PIEDI, i bambini fino a 8 anni (non ancora compiuti) entrano gratuitamente, senza dover acquistare alcun biglietto.

Da 8 e fino a 18 anni è prevista l’emissione di un biglietto ridotto.