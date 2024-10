Ceghedaccio, la festa venerdì 18 ottobre 2024

Non una semplice serata, ma un vero e proprio “Show”. In poche parole, uno di quegli appuntamenti per cui si fa a gara per esserci e per i quali l’attesa sale un po’ come la “febbre del sabato sera”, anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di “febbre del venerdì sera”.

Già, perché il Ceghedaccio storicamente si tiene il venerdì, due volte l’anno, in primavera e in autunno e, ancor più storicamente, nel padiglione 6 della Fiera di Udine. E proprio questa edizione segnerà un anniversario importante, visto che dall’ottobre del 2004 a quello del 2024 sono passati esattamente 20 anni da quando l’appuntamento per tutti gli appassionati di musica anni ’70, ’80 e ’90 si danno appuntamento sotto la luccicante mirror ball.

La data che ormai in tanti e tanti si sono già segnati sul calendario è per venerdì 18 ottobre, come sempre a partire dalle 20.00 e, rigorosamente, fino all’1.30 per una serata all’insegna del divertimento in sicurezza, della convivialità e della passione per la musica. “Regole di ieri – spiega il patron del Ceghedaccio, Renato Pontoni – che fanno proprie anche i giovani d’oggi, sempre più presenti ai nostri spettacoli”.

Oltre alla musica live, dietro alla consolle, con una produzione scenografica da grande concerto e con effetti speciali sempre nuovi, ci sarà appunto come sempre l’istrionico Renato Pontoni, che è riuscito ad esportare il Ceghedaccio anche in Sardegna, con due applauditissime serate a Olbia e a Santa Teresa di Gallura questa estate. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli, con pezzi intramontabili di cantanti come Falco, Culture Club, Duran Duran, Michael Jackson, Wham, Abba, Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e tanti altri ancora.

Non solo l’interno del padiglione 6 comunque. Il Ceghedaccio si “allarga” anche all’area del padiglione con corner drink & food per godersi l’evento già dall’aperitivo e lo show all’aria aperta, degustando le proposte dei food partner della manifestazione.

Dopo il 18 ottobre si pensa già all’appuntamento del 21 dicembre con la “Ceghedaccio Symphony Orchestra al Teatro Verdi di Pordenone (solo 700 biglietti disponibili e solo online su Vivaticket a breve) oltre che alle novità per il 2025.

Per informazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio whatsapp al 3452655945 o una email all’indirizzo info@ceghedaccio.com.