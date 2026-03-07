Celiberti per l’Unesco: a Villa Attems “Armonie senza confini”. 14 marzo 2026

Un incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici nel segno del dialogo e della condivisione. Si intitola “Armonie senza confini” il concerto transfrontaliero in programma sabato 14 marzo alle ore 18.30 a Villa Attems di Lucinico, appuntamento conclusivo del progetto “Celiberti per l’Unesco. La Storia, la Natura e l’Arte”, promosso dal Club per l’Unesco di Udine.

Dopo il percorso espositivo che ha portato alcune opere di Giorgio Celiberti ad interagire con il patrimonio storico e paesaggistico delle dimore storiche del Friuli Venezia Giulia, il progetto si chiude con un evento che ne traduce lo spirito in musica. Se l’arte di Celiberti attraversa memoria e confini, anche il concerto diventa spazio simbolico di incontro, capace di unire territori e sensibilità differenti.

La serata vedrà sullo stesso palcoscenico artisti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Croazia e dalla Slovenia, uniti dalla volontà di costruire ponti culturali oltre ogni frontiera. Il repertorio, ampio e articolato, attraversa il jazz, la musica classica contemporanea e la canzone d’autore italiana e internazionale, includendo composizioni originali: un mosaico sonoro che riflette la pluralità dei linguaggi musicali dell’area adriatico-alpina.

La serata si articola in tre interventi distinti, ciascuno con una propria fisionomia artistica e un progetto autonomo. Ad aprire il concerto sarà Barbara Errico, tra le voci più autorevoli del jazz italiano, votata “Miglior nuovo talento” dalla rivista Musica Jazz e più volte premiata a livello nazionale, accompagnata da Andrea Castiglione alla chitarra, punto di riferimento della scena blues friulana, e dal clarinettista Flaviano Miani, diplomato al Conservatorio “Tomadini” di Udine e da anni attivo tra jazz, musica popolare e valorizzazione della tradizione musicale del territorio.

Seguirà l’intervento di Federico Dalle Mule, musicista e cantante formatosi al Conservatorio di Trieste, attivo tra jazz, composizione e direzione corale, che si esibirà alla voce e al pianoforte insieme a Castiglione e Miani, in un dialogo sonoro che intreccia scrittura, improvvisazione e ricerca timbrica.

Chiuderà la serata la cantautrice italo-croata Angelica Zacchigna, diplomata con il massimo dei voti in Canto Jazz al Conservatorio “Tartini” di Trieste e protagonista di un percorso internazionale tra jazz ed elettronica, che si esibirà in duo con il pianista sloveno Evgen Štefan?i?, musicista di formazione internazionale che ha studiato con maestri del jazz statunitense come Barry Harris e Kenny Barron.

“Armonie senza confini” è più di un appuntamento musicale, ma un messaggio di unità e responsabilità condivisa: la dimostrazione che, pur custodendo identità e lingue diverse, è possibile parlare insieme la lingua universale della musica.

Il concerto è sostenuto dai distretti Friuli Nord e Trieste Nord del Rotary Club, ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Udine ODV. L’ingresso prevede un’offerta libera che sarà devoluta integralmente all’Associazione a sostegno delle sue attività sul territorio.

Per partecipare è necessario inviare una mail a info@arteinvilla.org.

Ulteriori informazioni su arteinvilla.org.