Cesare Cremonini 31 maggio a Gorizia all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta

Si aggiunge la data zero il 31 maggio a Gorizia, all’aeroporto Amedeo Duca D’Aosta, per la prima volta teatro di un evento live. Biglietti disponibili dalle ore 10.00 di domani.

Sei appuntamenti nei grandi spazi open air in Italia, pensati per accogliere un pubblico vastissimo e per misurarsi con alcuni dei contesti più significativi della musica dal vivo. Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il CREMONINI LIVE26 si distingue perché non si limita a occupare grandi luoghi, ma li trasforma in eventi unici, progettati in relazione agli spazi che li ospitano. Un disegno che racconta molto più di una somma di date, e che restituisce al live la sua natura di esperienza collettiva, vissuta nel presente.

Il tour segna un passaggio preciso e non replicabile nella carriera di Cesare Cremonini: quello di un artista in grado di abitare luoghi iconici con un progetto live solido, riconoscibile e profondamente contemporaneo, trasformando ogni appuntamento in un atto creativo.

Le due date consecutive al Circo Massimo – uno dei luoghi più iconici e complessi della musica dal vivo – rappresentano il centro simbolico di un percorso costruito nel tempo, capace di attraversare linguaggi e generazioni.

Lo straordinario momento è consacrato anche dal successo del suo ultimo brano “Ragazze Facili” (da due mesi tra i brani più suonati delle radio), che conferma Cremonini tra gli autori più prolifici e ispirati della musica italiana contemporanea. Un brano (tratto dal fortunatissimo album ALASKA BABY uscito nel 2024) che si spinge oltre la retorica delle canzoni d’amore, raccontando tutta la fragilità dell’uomo moderno di fronte a sé stesso. Un segnale ulteriore della solidità di un percorso artistico che oggi trova nel live la sua espressione più ampia.

CREMONINI LIVE26 le date:

31 maggio – Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta (DATA ZERO)

6 giugno – Roma, Circo Massimo (SOLD OUT)

7 giugno – Roma, Circo Massimo (NUOVA DATA)

10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI)

13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI)

17 giugno – Firenze, Visarno Arena