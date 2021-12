Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021): Trailer “Magia” con Alessandro Siani e Christian De Sica

#filmalcinemaDicembre2021 #soloinsala #soloalcinema

Diretto da: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, #ChristianDeSica, Angela Finocchiaro, Leigh Gill, Sara Ciocca, Diletta Leotta e Kai Portman

#chihaincastratobabbonatale in uscita in tutti i cinema italiani il 16 dicembre 2021.

La Fastway, l’azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi” napoletani. Genny infatti è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare?

