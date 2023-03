CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 06/03/2023

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Brevemente in sala.

Dal 06/03

.

DISCO BOY

di Giacomo Abbruzzese

Orso d’Argento all’ultimo Festival di Berlino, Disco Boy è l’opera prima del regista Giacomo Abbruzzese e racconta la vita di due personaggi così lontani eppure strettamente vincolate. Aleksei è un immigrato clandestino che arriva a Parigi senza documenti e si arruola nella Legione Straniera per ottenere il passaporto. Jomo invece è un giovane guerrigliero nigeriano che combatte con la sua milizia sul delta del Niger contro le compagnie petrolifere.

ATTESA WELTALL 75%

Quello di Abbruzzese e’ proprio il classico titolo che sembra molto interessante, ad averne voglia. Ma io non ne ho proprio….

ATTESA KUSA 0%

.

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

di Andrea di Stefano

Pierfrancesco Favino è il protagonista assoluto di questo thriller tutto italiano nel quale intepreta Francesco Amore, tenente di polizia ad un passo dalla pensione ma che si ritrova ad investigare sulla morte di un collega e caro amico, ucciso durante una rapina.

ATTESA WELTALL 70%

Favino e’ uno dei pochi attori italiani di fama internazionale, e direi meritatamente. L’idea di un thriller italiano mi intriga, e la trama sembra interessante. Ci si puo’ fare un pensiero.

ATTESA KUSA 65%

.

SCREAM 6

di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Spinta dal buon accoglimento del “revival” anniversario di qualche anno fa, la saga di Scream riprende la sua corsa ed un nuovo Ghost Face si prepara a dispensare morte e questa volta sembra molto più pericoloso dei precedenti.

ATTESA WELTALL 60%

Inconsapevole dell’esistenza degli episodi 4 e 5, unico interesse per il sesto capitolo e’ la presenza di Jenna “Mercoledi'” Ortega. Ma non abbastanza sicuramente per attmatt bettinelliirarmi in sala.

ATTESA KUSA 0%

.

Dal 13/03



AKIRA

di Katsuiro Otomo

C’è poco da dire e nulla che non sia stato già detto relativamente ad Akira di Katsuhiro Otomo, film d’animazione giapponese fondamentale e vero apripista degli anime nel mercato occidentale. Dopo l’uscita in home video, il 35° anniversario diventa l’occasione per riproporre la pellicola in sala nel nuovo master in 4K. Se non l’avete mai visto è il momento di rimediare.

ATTESA WELTALL 80%

Pietra miliare del cinema d’animazione giapponese e titolo con cui il sottoscritto, come molti altri, ha comiciato a scoprire l’enorme fascino degli anime. Rivederlo in sala e’ un lusso che ci potremmo concedere, prendere l’edizione in bluray e’ una sorta di obbligo morale.

ATTESA KUSA 80%

.

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (Shazam! Fury of the Gods)

di David F. Sandberg

Mentre tutto l’universo cinematografico DC si prepara al “reboot” progettato da James Gunn, gli ultimi film già in produzione si apprestano all’uscita in sala. Prima del travagliato film dedicato al “velocista scarlatto” è il turno del secondo film di Shazam nel quale il giovane Billy Batson e la sua famiglia dovranno afffrontare un pantheon di divinità. Non ho visto il primo film quindi interesse ai minimi storici.

ATTESA WELTALL 0%