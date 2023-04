CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 06/04/2023

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO

di Ben Affleck

Diretto e interpretato da Ben Affleck, Air e’ la storia di Sonny Vaccaro, colui che negli anni ’70 trasformo’ il mondo dello sport e dell’abbigliamento sportivo quando convinse Michael Jordan a firmare un contratto con la Nike, la ditta per cui lavorava all’epoca. Completano il cast, tra gli altri, Matt Damon, Viola Davis e Chris Tucker. Per me il titolo piu’ interessante di questo periodo pasquale.

ATTESA KUSA 65%

L’ultimo film di Ben Affleck racconta come una delle più grandi icone del basket e dello sport in generale unì la sua immagine al più grande marchio di calzature sportive andando a creare un vero e proprio status symbol marchiato a fuoco nella cultura pop americana (ma non solo) degli anni a venire.

I TRE MOSCHETTIERI – D’ARTAGNAN

di Martin Bourboulon

Ennesima versione cinematografica dei personaggi creati dalla fantasia di Alessandro Dumas, stavolta con Eva Green nei panni della perfida Milady e Vincent Cassel nei panni di Athos. Unico motivo d’interesse per me e’ la presenza di Eva Green, ma non e’ certo abbastanza per entrare in sala.

ATTESA KUSA 40%

Se nel 2023 abbiamo un nuovo adattamento dell’opera di Dumas evidentemente qualche produttore ha pensato che fosse una buona idea investire soldi in un progetto di questo tipo. Non una buona idea per me, purtroppo.

ATTESA WELTALL 0%

SUPER MARIO BROS – IL FILM

di Aaron Horvath, Michael Jelenic

Film d’animazione basato sul popolarissimo videogioco con protagonista il simpatico idraulico e i mille mondi creati nel corso della sua fortunata saga videoludica. Sono decisamente fuori target come eta’, ma non dubito che attirera’ una folta schiera di fan del mitico Mario e di suo fratello Luigi.

ATTESA KUSA 0%