CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 11/11/21

L’UOMO NEL BUIO – MAN IN THE DARK (Don’t Breathe 2)

di Rodo Sayagues

Seguito dell’horror del 2016, torna Stephen Lang nei panni del ex-militare cieco che aveva eliminato uno ad uno il gruppo di ignari ladruncoli che si erano introdotti nella sua abitazione, tra i cui interpreti spiccava Jane Levy. Otto anni dopo e rifattosi una vita, diventa di nuovo il bersaglio di un gruppo di intrusi, decisi stavolta a vendicare i morti del primo capitolo. L’idea del primo era interessante e Stephen Lang e’ sicuramente una presenza minacciosa, ma il seguito anche no.

ATTESA KUSA 40%

Interessante “home invasion” che ribalta però prede e cacciatori, non si capisce il motivo di un seguito con un incipit così svogliato sopratutto.

ATTESA WELTALL 40%

THE FRENCH DISPATCH

(The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun)

di Wes Anderson

Alla morte dell’editore e fondatore di una famosa rivista americana con sede in una cittadina francese, quattro giornalisti scrivono quattro storie in suo ricordo. Wes Anderson torna con un cast stellare per raccontare il suo amore per la rivista The New Yorker e per il cinema francese. Appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma comunque molto interessante per tutti, se non altro per la quantita’ e la qualita’ dei nomi coinvolti: Tilda Swinton, Frances McDormand, Elizabeth Moss, Bill Murray, Willem Dafoe, Edward Norton e Saorse Ronan, solo per citarne alcuni…

ATTESA KUSA 70%

Il nuovo film di Wes Anderson è per il sottoscritto uno dei film più attesi dell’anno, soprattutto se l’anno in questione è quello dove bisogna tornare in sala. E le occasioni non sono mancate visto che tanti nomi importanti aspettavano che le loro nuove opere trovassero la giusta e tanto attesa finestra distributiva. E di The French Dispatch sentivamo parlare già prima della pandemia quindi è montato anche un hype non da poco.

ATTESA WELTALL 80%

PER TUTTA LA VITA

di Paolo Costella

Quattro coppie sposate sono chiamate a rinnovare il voto di matrimonio quando si scopre che per un problema burocratico le loro nozze hanno perso di validita’. Seguono ovvi equivoci, ripensamenti e riflessioni, secondo i canoni classici della Commedia Italiana. Interessante il cast con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. Gli potremmo anche dare una possibilita’, chissa’…

ATTESA KUSA 60%

Film all’apparenza noiosissimo sia leggendo la sinossi che il cast di protagonisti. Crisi di coppia e matrimoni fallimentari nel 2021? A quanto pare, si.

ATTESA WELTALL 30%

UN ANNO CON SALINGER (My Salinger Year)

di Philippe Falardeau

Negli anni ’90, una giovane aspirante poetessa va a lavorare per l’agente letterario di J.D Salinger, ed e’ incaricata di rispondere alle numerore lettere dei fan dell’autore. Invece di rispondere in maniera standard e distaccata, decide di dare un’impronta personale alle risposte, con conseguenze imprevedibili che le daranno modo di scoprire il proprio talento di scrittrice. Grado di interesse: minimo sindacale

ATTESA KUSA 30%

Condivido il grado di interesse con il mio collega, interessante però la coppia di protagoniste che potrebbero valere una visione, magari casalinga.

ATTESA WELTALL 30%

