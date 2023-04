CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 13/04/2023 al 20/04/2023

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

Dal 13/04

AS BESTAS – LA TERRA DELLA DISCORDIA (As Bestas)

di Rodrigo Sorogoyen

Trasferiti da anni in un piccolo borgo della Galizia, i francesi Antoine e Olga si occupano di agricoltura biologica e di restaurare vecchie case. Ma il loro rapporto con la popolazione autoctona prende una piega decisamente oscura e violenta quando i due decidono di avviare un progetto per l’energia sostenibile legato ad un impianto eolico. Quello di Sorogoyen pare un lucidissimo ritratto sull’incapacità di tagliare i ponti con il passato e di svincolarsi dalla violenza.

ATTESA WELTALL 75%

MI fido del giudizio del mio socio anche se non conosco la pellicola di Sorogoyen.

ATTESA KUSA 60%

.

L’ESORCISTA DEL PAPA (The Pope’s Exorcist)

di Julius Avery

Tratto dai memoriali di Padre Amorth, esorcista della diocesi di Roma, il film di Julius Avery pare, già dal trailer, di una bruttezza e insostenibilità rare, andandosi ad inserire nel filone stra abusato delle pellicole sulle possessioni demoniache. Russel Crowe interpeta Amorth e Franco Nero il Papa. Ho detto tutto.

ATTESA WELTALL 0%

Titolo gia’ di suo imbarazzante, senza scendere nella trama o nei protagonisti coinvolti.

ATTESA KUSA 0%

.

SCORDATO

di Rocco Papaleo

Il nuovo film “di e con” Rocco Papaleo racconta le vicende di Orlando, accordatore di pianoforti la cui professione è messa a dura prova da un grave problema alla schiena. Assillato dalle visioni di se stesso da giovane e aiutato da una fisioterapista (la cantante Giorgia) Orlando proverà a curare il suo problema fisico ma anche quello emotivo.

ATTESA WELTALL 60%

E chi non vorrebbe avere Giorgia (la cantante, non il PdC) come fisioterapista del fisico e dell’anima? Voto d’incoraggiamento a Papaleo per averla scelta per questo ruolo.

ATTESA KUSA 50%

.

Dal 20/04

COCAINORSO (Cocaine Bear)

di Elizabeth Banks

Mentre sorvola un bosco del Kentucky, l’aereo di un narcotrafficante precipita. La cocaina che trasportava viene trovata da un orso che la mangia e perde la testa. Il nuovo film di Elizabeth Bank, che si lascia alle spalle il fallimento totale del reboot delle Charlie’s Angels, si ispira a fatti realmente accaduti ma anche se così non fosse, l’idea di base è già da cult. Tra i protagonisti troviamo anche il compianto Ray Liotta, qui al suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.

ATTESA WELTALL 70%

Elizabeth Banks l’abbiamo amata nel ruolo di Effie nella saga di Hunger Games e nel piccolo ruolo in Pitch Perfect, molto meno alla regia del pessimo seguito. Sicuramente cult come titolo e come premessa iniziale, anche se rimango un po’ scettico sul risultato finale.

ATTESA KUSA 60%

.

IL SOL DELL’AVVENIRE

di Nanni Moretti

Ambientato nel mondo del circo, tra gli anni Cinquanta e Settanta, la nuova pellicola di Nanni Moretti segue la vita di una coppia intorno ai cinquant’anni. Quasi un musical, accompagnato da molte canzoni italiane, con un cast composto da Silvio Orlando, Margherita Buy e Barbara Bobulova, oltre a Moretti stesso. Sicuramente una delle uscite piu’ interessanti di queste due settimane, se non interessa l’orso drogato.

ATTESA KUSA 65%

.

LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE (Evil Dead Rise)

di Lee Cronin

La Casa (in originale Evil Dead) è una di quelle saghe cinematografiche che tornano ciclicamente nella speranza di dare nuova linfa ad un franchise che si sarebbe dovuto chiudere con L’Armata delle Tenebre ultimo capitolo firmato da Sam Raimi. Nel 2013 però Fede Alvarez firma un mesto reboot al quale fa da seguito (ideale o diretto?) questo il risveglio del Male dove il riavvicinamento di due sorelle e funestato dai demoni richiamati dal solito Necronomicon. Il pubblico americano sembra avere apprezzato ma c’è poco da fidarsi.

ATTESA WELTALL 60%

Non ho visto i capitoli precedenti del reboot, malgrado ne avessi sentito parlare bene , e non penso entrero’ in sala per questo seguito.

ATTESA KUSA 0%

.

NOVEMBER – I CINQUE GIORNI DOPO IL BATACLAN

di Cedric Jimenez

Questo thriller/drama francese racconta, come facilmente intuibile dal titolo, la caccia all’uomo messa in campo dalle forze antiterroristiche francesi a seguito degli attentati che colpirono la capitale nel novembre del 2015.

ATTESA WELTALL 60%

Titolo francese d’azione, che mescola racconto verita’ e thriller, per ripercorrere una delle pagine piu’ nere della stora e della cronaca recente. Interessante.

ATTESA KUSA 50%