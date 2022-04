CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 14/04/22 al 28/04/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

DAL 14/04/22

ANIMALI FANTASTICI 3: I SEGRETI DI SILENTE

(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)

di David Yates

Una nuova guerra per il controllo della magia si prospetta all’orizzonte e Silente, per fermare le macchinazioni del suo rivale Grindelwald, mette insieme una squadra di maghi e streghe guidate da Newt Scalamander. Nonostante le rivoluzioni in fase di produzione, con l’allontanamento di Johnny Depp a seguito del processo che lo ha visto coinvolto, la Warner continua a spremere senza sosta il franchise prequel ambientato nel mondo di Harry Potter. L’interesse è ai minimi storici però

ATTESA WELTALL 0%

Questi franchise, che siano prequel o sequel, ormai hanno decisamente stancato.

ATTESA KUSA 0%

ATLANTIS

di Valentyn Vasyanovych

La distribuzione italiana recupera un film del 2019, vincitore nella sezione Orizzonti del 76° Festival di Venezia, che immaginava un’ Ucraina sconvolta dalla guerra e dove un ex soldato, vittima di stress post-traumatico cerca di rimettere insieme la sua vita in un Paese in macerie. Ora che la realtà supera di gran lunga l’immaginazione, forse il peso dell’opera di Vasyanovych è ancora maggiore.

ATTESA WELTALL 70%

Tragicamente d’attualità, anche se recuperarlo ora sa un po’ di furbizia opportunistica.

ATTESA KUSA 40%

GLI IDOLI DELLE DONNE

di Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Eros Puglielli

Un famoso ed apprezzato gigolò rimane vittima di un grave incidente. Sottoposto ad una plastica facciale non perfettamente riuscita, perde gran parte del suo fascino e deve pertanto ricominciare da zero grazie alle lezioni di un rinomato seduttore. Le cose non vanno comunque bene almeno fino a quando una bella ragazza colombiana non si innamora di lui. L’unico problema è che lei è anche la figlia di un pericoloso narcotrafficante. La classica commedia italiana “di e con” consigliata probabilmente a chi apprezza la comicità di Lillo e Greg.

ATTESA WELTALL 0%

Non apprezzo, quindi passo.

ATTESA KUSA 0%

SUNDOWN

di Michel Franco

Tim Roth e Charlotte Gainsbourg sono i protagonisti di questo dramma familiare dove nell’assolata Acapulco, teatro di una normale vacanza, emergono le ombre di un padre e di un marito. Il trailer, enigmatico e serratissimo, lascia trasparire un escalation di rivelazioni e violenza che accendono l’interesse.

ATTESA WELTALL 65%

DAL 21/04/22

IL SESSO DEGLI ANGELI

di Leonardo Pieraccioni

Da anni la commedia italiana è in costante competizione per tirare fuori locandine sempre più brutte e anonime e per questa competizione Pieraccioni non si tira mai indietro. Il suo nuovo film lo vede naturalmente protagonista nel ruolo di Simone, un prete che vede la sua piccola chiesa di frontiera sempre meno frequentata soprattutto dai giovani. L’occasione del riscatto arriva quando uno zio gli lascia in eredità un’attività ben avviata e redditizia in svizzera. Il problema è che si tratta di un bordello.

ATTESA WELTALL 0%

E siamo ancora alle barzellette su preti e prostitute, già solo quello è desolante…

ATTESA KUSA 0%

THE LOST CITY (The Lost City of D)

di Aaron Nee, Adam Nee

Strano assortimento per la coppia Sandra Bullock e Channing Tatum per questa action/comedy che li vede protagonisti rispettivamente nel ruolo di una scrittrice in tour promozionale e del modello utilizzato proprio per la copertina del suo romanzo. Sfuggiti ad un tentativo di rapimento i due si trovano catapultati in una rocambolesca avventura nella giungla. Nel cast troviamo anche Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

ATTESA WELTALL 30%

Per la serie anche gli ammerigani fanno commediole idiote. Sandy Bullock non è nuova a pellicole del genere, ma la coppia con Channing Tatum mi convince pochissimo.

ATTESA KUSA 20%

THE NORTHMAN

di Robert Eggers

Dopo The Witch e The Lighthouse, il nuovo film di Robert Eggers arriva come una manna e si aggiudica sicuramente il posto tra le pellicole più interessanti di questo aprile. Anche qui si ha la percezione di un racconto di folklore anche se qui è l’ambientazione norrena a farla da padrone. La storia è incentrata sulla vendetta, quella di un giovane principe di un villaggio in Islanda contro l’uomo che ha assassinato suo padre davanti ai suoi occhi.

ATTESA WELTALL 80%

Sicuramente il titolo più interessante del periodo, e uno dei più attesi di una stagione decisamente magra. Cast notevole e atmosfere assicurate dai precedenti lavori del regista, che per l’occasione torna a lavorare con Anya Taylor-Jpy, resa famosa dal suo ruolo in The Witch e da allora divenuta star ormai onnipresente sul piccolo e grande schermo.

ATTESA KUSA 70%

DAL 28/04/22

DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA (Downton Abbey 2)

di Simon Curtis

I fan della serie saranno sicuramente felicissimi di vedere tornare i personaggi tanto amati nel secondo progetto cinematografico dedicato a Downton Abbey. Come tutti i prodotti figli del successo televisivo, un film imperdibile per alcuni e trascurabile per tutti gli altri.

ATTESA WELTALL 50%